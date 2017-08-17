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Автор "Игры Престолов" в Петербурге
16.08.2017
Писатель Джордж Рэймонд Ричард Мартин, создавший цикл романов в жанре фэнтези "Песнь льда и огня", по которому снят популярный сериал "Игра престолов", дал в России пресс-конференцию, организаторы которого попытались избежать тему политики. Однако договориться с журналистами им не удалось и вопросы о президентах Владимире Путине и Дональде Трампе все же прозвучали. Чтобы не ставить именитого гостя в неловкое положение, Мартину не стали переводить вопрос о российском лидере.

Журналист издания "Фонтанка" спросил у писателя и сценариста, к какому клану "Игры престолов" принадлежал бы российский президент. "На этот вопрос у нас нет ответа", - ответил за Мартина переводчик Николай Кудрявцев, не став даже переводить вопрос на английский.

Однако репортеры были настойчивы. Журналист телеканала "Дождь" повторила вопрос коллеги с "Фонтанки", но уже на английском. Она спросила также, почему Мартин не отвечает на вопросы про Путина. Переводчик Николай Кудрявцев заново произнес эти вопросы на английском языке, но избежал упоминания Путина, сообщает газета "Ведомости". Джордж Мартин ответил, что может прокомментировать вопросы американской политики, но в российской политике не разбирается.

Переводчик также сократил вопросы журналиста Егора Холмогорова, который сравнил Серсею Ланнистер с Дональдом Трампом.

До начала пресс-конференции модератор встречи просила не задавать Джорджу Мартину вопросы, касающиеся здоровья и политики. Кроме того, аккредитовавшимся журналистам до начала пресс-конференции пришло письмо с перечнем вопросов, на которые Мартин не будет отвечать. Это вопросы вроде "кто ваш любимый персонаж" и "как вы решили стать писателем" и т.д.

Пресс-конференция проходила в Северной столице в формате телемоста Санкт-Петербург - Москва.

Джордж Мартин заявил, что готов в будущем использовать события русского средневековья при работе над книгами серии «Песнь льда и пламени». Мартин признался, что на вышедшие романы саги история Руси не оказывала влияния. «Я преимущественно черпаю вдохновение из Столетней войны, войны Алой и Белой розы, истории Франции», — объяснил он.

Писатель посетовал на то, что читает только литературу на английском языке, и книг о Древней Руси ему пока не попадалось. «Если найду что-то по средневековой российской истории, то украду пару вещей для своего мира», — пообещал Мартин.

Автор добавил, что создал дотракийцев, дикий кочевой народ, по образу монгольских племен.

Ранее в среду Мартин признался, что убил Неда Старка в «Игре престолов», первом романе цикла «Песнь льда и пламени», потому что хочет держать читателя в постоянном напряжении. «Это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить», — объяснил он.

В России у Мартина насыщенная программа. 17 августа в 16:00 в Парке культуры и чтения "Буквоед" по адресу Невский проспект, 46 состоится встреча с писателем. В издательстве АСТ особо отмечают, что во встрече может принять участие не более семисот поклонников автора. "Джордж Мартин сможет оставить только по одному автографу каждому посетителю. Селфи с автором запрещены", - говорится в сообщении.

Джордж Мартин также поучаствует в Петербургской фантастической ассамблее, которая проходит с 18 по 21 августа в загородном отеле "Райвола" в пригороде Петербурга Рощино.

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