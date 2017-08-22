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Россия окончательно рассчиталась по долгам СССР
22.08.2017
Минфин отчитался о погашении задолженности по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, последним иностранным государством — кредитором бывшего СССР, обязательства перед которым оставались неурегулированными, говорится в сообщении Минфина.

«Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн урегулирована соглашением между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

Долг России перед Боснией и Герцеговиной возник из-за поставок товаров из бывшей Югославии (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину) в бывший СССР. Ранее страны достигли соглашения о выплате долга, которое предусматривало пересчет клиринговой задолженности в доллары США и погашение получившейся суммы в течение 45 календарных дней с даты вступления документа в силу. Соглашение было подписано 21 марта и вступило в силу 20 июля. Россия погасила задолженность 8 августа единовременным денежным платежом, следует из сообщения Минфина.

В декабре 2016 года правительство России своим распоряжением поручило Минфину провести с представителями Боснии и Герцеговины финальные переговоры об урегулировании долга и подписать от имени правительства соответствующее соглашение. В документе, опубликованном тогда на официальном портале правовой информации, оговаривалось, что полученные от России средства будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн (10%) будут использованы на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.

Обязательства России перед остальными республиками бывшей Югославии (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), были полностью погашены в период 2011–2017 годов. В феврале 2017 года Россия полностью погасила предпоследний долг СССР — задолженность перед Македонией, унаследованную официальным Скопье после распада СФРЮ в виде доли в долге СССР за поставки в страну югославских товаров. По данным Минфина, в счет погашения задолженности в размере $60,6 млн Россия вела поставки в Македонию промышленной продукции российских предприятий, а также оказывала стране «соответствующие услуги».

Государственный внешний долг России, с учетом выплаченных долгов по обязательствам СССР, составляет $51,3 млрд, пояснили в пресс-службе Минфина.

Внешний долг СССР мы получили после его распада. Помимо пассивов, т. е. долгов, Россия получила еще огромные преференции. По предварительным подсчетам экономистов и политологов, общая стоимость зарубежного имущества СССР оценивалась приблизительно в 300-400 млрд долларов. И это не говоря уже обо всем остальном (золотой запас, право требования с других стран и др.).

В 1991 году изначально было подписано соглашение – Меморандум о взаимопонимании. По нему долг СССР на момент распада должен был делиться пропорционально, т. е. была возможность разделить обязательства между всеми странами, входившими в Союз. Однако и все активы пришлось бы также делить согласно проценту долга. России как правопреемнице не СССР, а РСФСР, досталось бы чуть более 61%, Таджикистану, например, – 0.82%. Помимо раздела долгов, наша страна лишилась бы места постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

2 апреля 1993 года наше государство заявило о «нулевом варианте». Это значило, что нам достаются все активы и пассивы несуществующей страны. С этого дня мы забрали себе не только все золото, внешние и внутренние активы, но и весь суверенный долг СССР.

В итоге России достался внешний долг в размере 96,6 млрд долларов. Цифра долга СССР нигде официально не публиковалась. Первая официальная информация о нем появляется только в 1994 году от Центробанка. Тогда обязательства были на сумму 104,5 млрд долларов с учетом набежавших процентов.

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