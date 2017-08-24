Уголовное дело режиссера Серебренникова Во вторник в Санкт-Петербурге должен был пройти очередной день съемок фильма о Викторе Цое "Лето". Утром съемочная группа собралась на площадке, но ассистент режиссера объявил, что в этот день ничего не будет: ночью по подозрению в организации хищения 68 млн рублей был задержан режиссер Кирилл Серебренников. Его отвезли в Москву на допрос в Следственный комитет (СКР). В тот же день СКР предъявил Серебренникову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссер был допрошен как обвиняемый, но вины не признал, заявили в следственном комитете. Меру пресечения режиссеру изберут 23 августа, ночь на среду он проведет в СИЗО. Сотрудники СКР еще в мае провели обыски в квартире худрука "Гоголь-центра" Серебренникова. Следствие тогда объявило, что уже два года расследует хищение более 200 млн рублей, выделенных на проект Серебренникова "Седьмая студия". За лето суд арестовал бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обыски прошли у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. "Седьмая студия" - проект Серебренникова В 2008 году Кирилл Серебренников набрал экспериментальный актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ. Из выпускников этого курса в 2011-2012 году он сформировал творческий проект "Седьмая студия". В студии ставились спектакли самого Серебренникова. Самые успешные из них - "Герой нашего времени", "Отморозки", "Сон в летнюю ночь" и "Метаморфозы". Большинство из них проходили на базе центра современного искусства "Винзавод". В этом центре был создан еще один проект Серебренникова "Платформа". По задумке авторов "Платформа" должна была стать своеобразным соединением театра, музыки, танца и визуального искусства. Серебренников очень гордился этим проектом. В марте 2011 года он рассказал о нем Дмитрию Медведеву, который тогда еще был президентом, и попросил денег. После этой встречи правительство распорядилось: ежегодно на протяжении трех лет выделять на этот проект по 70 млн рублей в год из бюджета. Всего за три года было выделено 216,5 млн рублей за 2011-2014 годы. После 2014 года деньги на проект правительство больше не давало. Как минимум один из договоров о выделении средств подписала нынешний директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, работавшая тогда в министерстве культуры. У нее также прошли обыски в мае, но по делу она также проходила только как свидетель. Чтобы получать бюджетные деньги, была зарегистрирована и некоммерческая организация АНО "Седьмая студия" - адресом регистрации стала квартира режиссера на Пречистенке. Именно эти бюджетные деньги и привлекли внимание Следственного комитета. В мае после возбуждения дела СКР сообщал, что дело было возбуждено еще в 2015 году: тогда расследовалось хищение всех 200 млн рублей. В ходе расследования звучали разные суммы якобы похищенных средств. "В самом начале, когда возбуждали дело, сумма была - 1,2 млн; когда привлекали Малобродского - 2,3 млн за непоставленный спектакль; потом когда новое дело возбудили было 70 млн, а сейчас в последних постановлениях - 68 млн. Возможно, следствие проводит какие-то экспертизы и скоро определится с суммой ущерба, мы не знаем", - сказала Би-би-си адвокат Малобродского Ксения Карпинская. В сообщении СКР о задержании Серебренникова говорится, что он способствовал организации хищения "не менее 68 млн рублей". Главный фигурант Источники телеканала "Дождь" сообщали, что высокопоставленные чиновники и члены правительства обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить уголовного дела против самого режиссера. По словам собеседников "Дождя", следователи планировали добиться ареста режиссера еще в мае, но тогда получили указание не трогать его. Сам режиссер неоднократно заявлял о непричастности к хищениям всех, кто занимался "Платформой". "Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко", - писал Серебренников в "Фейсбуке". В августе Серебренников в интервью Suddeutsche Zeitung рассказал, что в России у него изъяли загранпаспорт. "Я не могу выехать за границу. В сентябре я должен ставить в Штутгарте сказочную оперу "Ганс и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Я надеюсь, что смогу выполнить договор", - сообщил режиссер. Позднее Интерфакс со ссылкой на источник в окружении Серебренников сообщил, что СКР назначил экспертизу загранпаспорта Серебренникова, изъятого еще во время обысков в конце мая. Цель этой экспертизы - якобы проверить подлинность документа. Собеседник Интерфакса при этом отмечал, что проверка - "лишь повод для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж". 22 августа Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере" ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы. Вину режиссер не признал, говорится в сообщение СКР. Специалист по обналу До обысков в "Гоголь-центре" имя Нины Масляевой было почти не известно, однако в деле "Седьмой студии" она играет ключевую роль. Женщина в прошлом работала в "Седьмой студии" в должности главного бухгалтера. С конца 2015 года Масляева была сотрудником театра у Никитских ворот, а до этого также работала в театре "Модерн". Как писал "Дождь", она связана со сферой культуры с 2000-го года. В ходе расследования выяснилось, что на работу в "Седьмую студию" Масляева пришла, имея судимость. В 2009 году ее судили за хищения (ст. 160 УК РФ) в брянском драмтеатре. Масляева в итоге признала вину и получила мягкий приговор, по которому ей на полтора года запретили заниматься финансовой деятельностью. О задержании Масляевой стало известно 25 мая, спустя два дня после обысков в "Гоголь-центре". Первоначально ее адвокат Павел Тепухин сообщил, что бухгалтер признала вину по делу о хищении госсредств и почти полностью повторила версию следствия. Юрист подтвердил, что названная следствием сумма в 200 млн рублей "соответствует действительности". Однако уже через несколько дней Масляева сменила адвоката. Ее новым защитником стал Юрий Зайцев. После официального предъявления обвинений она заявила, что отказывается от своих показаний. Как рассказал следователь Игорь Федутинов на заседании суда 27 мая, изначально бухгалтер утверждала, что всего с 2014 года со счета "Седьмой студии" было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. Федутинов также рассказал об одном из эпизодов мошенничества, в котором подозревают Масляеву и генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина. По версии следствия, они вошли в сговор и похитили 1,2 млн рублей из выделенных государством 66,5 млн рублей. На эти деньги должны были быть поставлены костюмы и техническое оборудование для постановки. "Седьмая студия" отчиталась о договоре с компанией "Инфостиль", которая и должна была поставить все необходимое. По версии следствия, в действительности такого договора не было. Гендиректор "Инфостиля" Сергей Овчинников также подтвердил, что со студией не работал. Причастность Масляевой к преступлению доказывается также показаниями ряда свидетелей, говорится в материалах следствия. После ареста Масляеву, страдающую от диабета второго типа, гипертонии и ишемической болезни сердца, поместили в СИЗО. "Я же не Кирилл Серебренников и не Юрий Итин, этим все сказано, я простой человек, наемный работник, поэтому меня и кинули в тюрьму. Я готова на все, сотрудничать со следствием, лишь бы меня отпустили", - рассказывала Масляева члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой на третий день ареста. 9 августа в Мосгорсуде выяснилось, что Масляева дала показания на Серебренникова, Итина и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Один из адвокатов Малобродского Ксения Карпинская в разговоре с Би-би-си уточнила, что материалы, в которых говорится о показаниях, датированы после 20 июня. "Итин, Серебренников, Малобродский разработали план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа", - говорится в протоколе допроса Масляевой. - При этом Итин, Серебренников и Малобродский с моей помощью производили обналичивание 68 млн руб., выделенных на проект "Платформа", а в финансовые отчетности по годам по согласованию с ними я включала заведомо ложные данные". Судья также зачитала заявления дочери и сестры Нины Масляевой, которые заявили, что за ними ведется слежка. Ольга Масляева, дочь экс-бухгалтера, считает, что за этим стоят Серебренников, Итин и Малобродский. Другие заинтересованные лица Юрий Итин - выпускник театроведческого факультета ГИТИСа, в разное время работал на руководящих постах в театре Дружбы Народов, киностудии им. М. Горького, руководителем спецпроектов Государственного театра киноактера, а также был ведущим экспертом коллегии по делам искусств министерства культуры СССР. Итин был директором "Седьмой студии", а в 2011 году возглавил Волковский театр в Ярославле, который считается старейшим театром в России. В 2016 году директора указом Владимира Путина его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Итина задержали по делу "Седьмой студии" в один день с Масляевой, 23 мая. Вину свою он признать отказался и через несколько дней был помещен под домашний арест, хотя следствие просило отправить его в СИЗО. Адвокат Итина Юрий Лысенко в эфире "Дождя" рассказал, что 23 мая следователи вызвали на допрос 20-летнюю дочь Итина Марину. "Ее, извините за сленг, в течение 12 часов "ломали", в переносном смысле слова, упрашивали, заставляли, угрожали арестом, что ее привлекут к уголовной ответственности. Вдумайтесь, лишь для того, чтобы она дала показания на своего родного отца", — рассказал защитник. Лысенко сообщил, что жена Итина увидела свою дочь только поздно вечером после допроса. По словам адвоката, девушка начала рыдать и сказала, что "теперь папу из-за меня посадят". В разговоре с "Московским комсомольцем" юрист сообщил, что дочери Итина не разъяснили права, по которым она могла не свидетельствовать против близких родственников, а также лишь постфактум предупредили об уголовной ответственности за разглашение данных следствия. Итин в настоящий момент живет в своей квартире один, так как его близкие родственники были допрошены как свидетели. Адвокат Лысенко в ходе одного из заседаний о продлении домашнего ареста просил смягчить условия для своего подзащитного, в том числе разрешить ему встречаться с родственниками. Следователь в ответ заявил, что "супруга Итина, так же как и его дочь, оказывали активную помощь в сокрытии следов преступления" и пообещал дать "конкретную юридическую оценку" этому. Итину, как и другим фигурантам, вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе преступной группы. В материалах дела утверждается, что он вступил в сговор с Малобродским и Масляевой, чтобы похитить средства, выделенные на культурные проекты. Итин отрицает свою вину. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Алексей Малобродский в 2011-2015 годах занимал должность директора театра "Гоголь-центр". Эту должность он совмещал с постом генерального продюсера в "Седьмой студии". В декабре 2012, вскоре после того как возглавил "Гоголь-центр", он был избит неизвестными. Организаторов и исполнителей преступления тогда не нашли, однако Серебренников связывал нападение с людьми, выступавшими против изменений в театре с приходом нового руководства. В марте 2015 года Малобродский был уволен из "Гоголь-центра". Он покинул свой пост после проверки в театре в конце 2014 года, которая выявила финансовые проблемы. Сменившая Малобродского на посту директора Анастасия Голуб рассказывала тогда, что театр вынужден просить финансовой помощи у департамента культуры Москвы. После ухода Малобродского из "Гоголь-центра" Серебренников заявил, что не связывает проблемы в театре с его бывшим директором, и назвал его "порядочным человеком". На своей странице в "Фейсбуке" Малобродский выкладывал фотографии с митингов против коррупции 26 марта и 12 июня, критиковал программу благоустройства Москвы "Моя улица", выступал в защиту активиста Ильдара Дадина и критиковал план по передаче Исаакиевского собора РПЦ. 20 июня 2017 года Малобродский был задержан по обвинению в мошенничестве. Правоохранительные органы задержали его на основании показаний, которые дали Итин и Масляева. Следствие заявило, что Малобродский похитил 2,3 млн рублей, выделенных минкультом на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии СКР, так и не был поставлен. В действительности премьера спектакля по пьесе Шекспира состоялась в ноябре 2012 года. Постановку номинировали на театральную премию "Золотая маска", а СМИ активно освещали премьеру спектакля. Защита Малобродского просила приобщить к материалам дела рецензию на этот спектакль в одном из СМИ. Представитель прокуратуры в суде заявил, что "статья не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено". 21 июня Малобродского поместили под арест в "Матросскую тишину". Бывший директор Гоголь-центра в суде заявил, что не признает свою вину, но намерен помогать следствию "установить истину". Множество нестыковок По словам защиты, дело о мошенничестве с бюджетными средствами в отношении Итина и Масляевой было возбуждено по эпизодам, произошедшим в 2014 году. В этих эпизодах, говорили адвокаты, даже не упоминается спектакль "Сон в летнюю ночь". При этом Малобродскому по этому же делу вменяют совершение преступления в 2012 году. Также адвокаты отмечали, что дело против Малобродского основывается "исключительно на показаниях сотрудника ФСБ, который 20 июня 2017 года [в день задержания Малобродского] провел оперативно-разыскные мероприятия "Наблюдение" и "Наведение справок". "Как некий сотрудник ФСБ в 2017 году мог наблюдать хищение, якобы произошедшее в 2014 году?" - возмущались в суде адвокаты. По словам защиты, суд ни разу не привел данных о каких-либо потерпевших, которые пострадали от действий Малобродского. Уголовное дело, которое было заведено 18 июля, объединило всех троих обвиняемых в хищении бюджетных средств. Раньше дело Малобродского проходило отдельно от дела Масляевой и Итина. Всем троим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы - им вменяют хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Следствие придумало обвинение, теперь они должны его отстоять. Я вижу в этом деле политическую подоплеку", - говорила Русской службе Би-би-си адвокат Карпинская. Что говорил Путин Президент России Владимир Путин не давал развернутых комментариев по поводу дела "Седьмой студии". 24 мая актер Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал главе государства письмо от деятелей искусства в поддержку режиссера, заявив, что считает своим долгом "проинформировать его о событиях вчерашнего дня". Спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников позднее рассказал, что после окончания церемонии Миронов подошел к Путину и стал "жарко и даже громко" обсуждать с ним ситуацию вокруг "Седьмой студии". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - цитировал Миронова Колесников. "Да дураки", - якобы ответил ему глава государства. По словам источников телеканала "Дождь", после того как за Серебренникова перед Путиным заступались чиновники и политики, авторы обращения получили ответ, из которого следует, что арест театральному режиссеру не грозит. Однако СКР может изменить свое решение, отмечали источники телеканала. Вопрос о деле "Седьмой студии" Путину задавал и актер Сергей Безруков во время "прямой линии". Президент тот вопрос проигнорировал. Уже после окончания "прямой линии" Путин в разговоре с журналистами заявил, что присутствие силовиков на обысках в "Гоголь-центре" было излишним. "Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо", - сказал он. Однако тогда же Путин добавил, что государственные деньги нельзя тратить не по назначению: "Каких-либо ограничений, связанных с его [Серебренникова] творческой деятельностью, как вы знаете, не было и нет, просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом".











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