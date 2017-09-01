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Экс-сенатор Джабраилов расстрелял уборщицу
30.08.2017
Бывший член Совета Федерации РФ Умар Джабраилов задержан в Москве после стрельбы в отеле, расположенном в центре города. Об этом сообщают источники РИА "Новости" в правоохранительных органах.
Джабраилов был задержан минувшей ночью в отеле Four Seasons в центре Москвы (ул. Охотный Ряд, 2). Его доставили в отделение полиции "Китай-город". В номере бывшего сенатора обнаружили отверстия от пуль. Сообщается, что Джабраилов использовал свой наградной истолет Ярыгина. При этом информации о пострадавших нет.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 04:00, передает "Интерфакс". Персонал отеля сообщил, что некий мужчина начал стрелять из пистолета. Пприбывшими сотрудниками полиции стрелявший из личного наградного пистолета Джабраилов был задержан". "Он доставлен в отдел внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного главка полиции агентству сообщили, что уголовное дело уже возбуждено. Его завели по статье "Хулиганство".
Канал «Мэш» (связан с «Лайфом») без указания источников пишет, что Джабраилова задержали за то, что якобы он начал стрелять, когда заказанный ужин ему принесла уборщица, а не официант.
Как отмечает "Коммерсант", Джабраилов являлся сенатором в период с 2004-го по 2009 год. В Совете Федерации он представлял Чечню. Кроме того, он был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Джабраилов известен как бывший владелец отеля "Рэдиссон Славянская". В середине 1996 года американский бизнесмен и глава СП "Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр" Пол Тейтум заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей СП, а в ноябре того же года американец был расстрелян неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Умара Джабраилова к этому убийству не была доказана, однако ему был запрещен въезд в США.
Znak.com отмечает, что Джабраилов является основателем небезызвестной ассоциации бизнес-патриотов "Аванти". В ней на посту советника президента по молодежному предпринимательству успела поработать дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Однако недавно появилась информация, что Пескова больше не работает в "Аванти".
В номере 633 гостиницы Four Seasons на Охотном ряду, где был задержал бизнесмен и экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов, обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле. Вещество отправлено на экспертизу.
В связи с задержанием политика и коммерсанта Умара Джабраилова, который вечером 29 августа устроил стрельбу в номере отеля, московский отдел МВД по району Китай-город ввел план «Крепость». Полицейские опасаются нападения на околоток и пропускают исключительно жителей, зарегистрированных в районе Китай-город.
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