"Янтарные комнаты" Медведева

Это удивительно, что российская Прибалтика до сих пор не стала местом отдыха власть имущих. Дюны — не горы Геленджика, конечно: виноград не посадишь, сезон короткий, климат нестабильный, с дождями. Зато мягкий и целебный. В небе корабельные сосны, под ногами янтарь, а вокруг Европа.





Но попытки поднять целину были. Недооцененность курорта пытался исправить Дмитрий Медведев: пока в Прасковеевке под Геленджиком возводили «дворец Путина», в городе Пионерский под Калининградом развернулось строительство очередной государственной резиденции «Янтарь», которую президент Медведев торжественно открыл в июле 2011 года. Построили «Янтарь», согласно легенде, на месте бывшей дачи рейхканцлера Отто фон Бисмарка по старинным чертежам в аутентичном прусском стиле.





Владимир Путин новую резиденцию не полюбил (он впервые посетил ее месяц назад, и то по рабочему поводу), а вот Медведев, по данным «Комсомольской правды», только за второе полугодие 2011-го отдохнул в «Янтаре» трижды.

«Янтарь» приходится делить на всех. Резиденция не закреплена конкретно за премьером — остановиться тут может не только Путин, но и всякий член правительства. И что возмутительно — проводятся сомнительные мероприятия вроде международной конференции Минюста Россия-Македония в 2014 году.





Чтобы Дмитрию Анатольевичу не пришлось тесниться, его окружение начало заранее готовить «запасной аэродром». Еще 27 января 2010 года Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» однокурсника Медведева Ильи Елисеева купил почти 16 га земли на живописном побережье Балтийского моря в будущем усадебном поселке Синявино в 50 км от Калининграда. По данным Росреестра, в собственности у «Дара» два участка площадью 15,52 га (кадастровый номер 39:05:030505:224) и 0,23 га (кадастровый номер 39:05:030505:177).





Усадебный поселок Синявино планируется разбить между населенными пунктами Янтарное и Донское неподалеку от популярного у туристов озера с «затонувшим лесом» и чистейшей теплой водой, рядом с деревней, которая до 1946 года называлась Гросс Хубникен, а сегодня Синявиным и входит в состав Янтарного городского округа. «Синявино — край изумрудно-зеленых лесов, искрящихся вод, старинных замков, рыбацких поселков, белого песка дюн и древних руин, — манит покупателей здешней недвижимости реклама. — Мягкие климатические условия идеально подходят для проживания, лечения и туризма».





Судя по схеме будущего усадебного поселка Синявино, которую подготовило калининградское бюро «Никор проект», очередное имение фонда «Дар» будет располагаться в приватной зоне на обрывистом берегу Балтийского моря. Лифт на пляж, смотровая, вертолетная и спортивные площадки, ландшафтный сад с дорожками и прудами-фонтанами и, конечно, сама усадьба выполнены в том же прусском стиле, даже со средневековой башенкой.





Кадастровая стоимость земли этого имения — около 100 млн рублей, однако соседние участки на первой линии продаются по €3500 за сотку. То есть рыночная цена участка «Дара» существенно выше — более 350 млн рублей. Если учесть, что ставка земельного налога в Калининградской области составляет 0,3%, получается, что благодаря заниженной кадастровой оценке фонд каждый год платит в местный бюджет вместо 1 млн рублей лишь 300 тыс.





Иванов, Грызлов, Лужков





Участки в Синявино на первой линии за €3500 приобрели чиновники федерального уровня, правда, уже понизившие статус или бывшие. Местный бизнесмен, производитель бри, камамбера и гречки Юрий Лужков (интересно, как они будут соседствовать с действующим премьером после такой унизительной отставки мэра Москвы в 2010 году), председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов (министр внутренних дел в 2001–2003 годах, председатель Госдумы в 2003–2011 годах) и семья спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова (министр обороны в 2001–2007 годах, зампред правительства в 2008–2011 годах, глава администрации президента в 2011–2016 годах).





Сергей Иванов вообще оказался самым первым жителем Синявино. Застройщик передал ему участок площадью 2,1 га день в день получения земли от муниципалитета — 31 марта 2009 года. Кадастровая стоимость этого участка — 13,2 млн рублей, рыночная — около 50 млн. При этом бизнесом Сергей Иванов-старший никогда не занимался: в 2008 году его доход составил всего 3,7 млн рублей (еще 2,3 млн рублей заработала жена). Но чиновник не стеснялся упоминать калининградский надел в своей декларации (только в документе было написано, что это — участок сельхозназначения, тогда как на самом деле — для размещения жилых домов усадебного типа). Два года назад Сергей Иванов подарил свой участок сыну.





Борис Грызлов купил свои 2 га в Синявино в июле 2014 года. Впрочем, дорогостоящее приобретение Грызлова не вызывает удивления у тех, кто знает, что еще в 2006 году спикер Госдумы при годовом доходе 1,8 млн рублей стал собственником квартиры площадью 274,5 кв. м в Молочном переулке на Остоженке, неподалеку от дома Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой. Рыночная стоимость такой квартиры — около 400 млн рублей.





Местная калининградская элита скромно расположилась на второй линии (€2500 за сотку) и в глубине поселка (от 19 тыс. рублей за сотку). В Синявино купили землю бывший губернатор Георгий Боос, дочь экс-заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина Алла (у которой Боос гулял на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди. В основном близкие к команде Босса.





Правда, строиться в Синявино пока никто не спешит. В распространенном после публикации этого материала пресс-релизе фонд «Дар» сообщил, что действительно приобрел у компании «Балт-Девелопмент» участки общей площадью 16 га в Калининградской области. «Однако в настоящий момент фонд не занимается строительством на принадлежащей ему территории каких-либо объектов капитального строительства и не планирует этого в ближайшем будущем. При поступлении достойного предложения фонд готов продать эти участки», — заявили в фонде.





«Вся сложность — в коммуникациях: магистральный газопровод проходит рядом, а вот мощностей действующей электроподстанции не хватает, — объяснили ЦУРу в компании “Балт-девелопмент”, которая реализует участки в Синявино. — Но мы работаем над этим вопросом: на следующий год модернизация подстанции будет внесена в инвестиционный план. Администрация оказывает нашему проекту всяческое содействие. Так что через два года можно будет начинать застройку.

Даже через полтора».





Кто будет управлять балтийской усадьбой





Каждым из дворцов для Медведева управляет отдельный фонд, связанный с «Даром». Плесская усадьба в Миловке, например, формально принадлежит некоммерческому фонду содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава», сочинским шале «Псехако» по документам распоряжается Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, да и имение на Рублевке Алишер Усманов подарил не собственно Медведеву или «Дару», а связанному с ними Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»).





Для будущей усадьбы в Синявино у «Дара» тоже найдется управляющий — Фонд поддержки региональных проектов «Янтарный край», созданный в январе 2013 года. Судя по названию, в сфере его интересов именно Калининградская область.

Сам фонд зарегистрирован в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки, дом 183-а, помещение 5н — в подвале жилого дома. Деятельность его тоже носит подпольный характер: о ней мало что известно, разве что на сайте Минюста размещены символические отчеты о работе за последние два года. Согласно им, в 2015–2016 годах «Янтарный край» израсходовал на целевые мероприятия 205 млн рублей, поступившие от физлиц, организаций и собственной предпринимательской деятельности.





С другими структурами «Дара» фонд «Янтарный край» связан через общих руководителей и членов наблюдательных советов.

Сегодня «Янтарным краем» руководит Ольга Беляева, владелица службы такси «Эйч Би Кар» в Санкт-Петербурге. Учредителем фонда записана некая Анна Маскаева. Однако первым гендиректором «Янтарного края» стал Андрей Жменя, который в то же самое время, в 2013 году, возглавлял и фонд «Градислава», владеющий неофициальной резиденцией Медведева в Плесе. До этого Жменя был гендиректором виноградников «Скалистый берег» в Анапе, принадлежащих «Соцгоспроекту». Также он был в числе учредителей компании «Стройстандарт», которая позднее официально перешла в собственность структур фонда «Дар». Прежде этот выходец из Петербурга (кстати, ровесник Медведева и Елисеева) работал в Газпромбанке, заместителем председателя правления которого является все тот же Илья Елисеев. А временную регистрацию в Москве, по информации «Собеседника», он получил по адресу регистрации фонда «Дар» в Спасоналивковском переулке.

В фонде «Дар» ЦУРу пояснили, что «по мере развертывания деятельности “Дара” в его периметре появились и другие юрлица в том числе и фонды, только специализированные, для ведения отдельных проектов. Одним из таких фондов и является — “Янтарный край”, созданный для ведения проектов в северо-западном регионе России».



