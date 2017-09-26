Пропутинская партия прорвалась в бундестаг Германии

По итогам прошедших 24 сентября выборов в немецкий бундестаг партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сформирует третью по величине парламентскую фракцию.





Вопрос о том, какая из немецких партий сумеет получить третье по величине представительство в федеральном парламенте, был одной из главных интриг состоявшихся выборов. И АдГ заняла третье место после консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель и социал-демократов.





В последнее время политики и эксперты все чаще называли эту партию националистической и правопопулистской.

Издание DW перечисляет основные факты о немецких правых популистах.





Партийный цвет - голубой. Всего членов партии около 27 тысяч.





По результатам прошлых выборов в бундестаг (2013 год) партия не преодолела 5-процентный барьер, набрав только 4,7% голосов.





Сопредседатели партии - Фрауке Петри (Frauke Petry), Йорг Мойтен (Jörg Meuthen). Первые номера в избирательном списке - Александер Гауланд, Алис Вайдель.





76-летний Гауланд считается лидером национал-консервативного или националистического крыла партии. Он славится своими неоднозначными и резкими высказываниями, например о временах национал-социализма в Германии.





Гауланд - политик, юрист, журналист. Свою политическую карьеру он начал в партии "Христианско-демократический союз" Ангелы Меркель, но в 2013 году стал сооснователем АдГ и занял пост заместителя председателя партии. Гауланда неоднократно обвиняли в "протаскивании" интересов России в Германии. Он и не отрицает, что выступает за сближение с РФ.

В сентябре 2017 года Гауланд сказал, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в Первой и Второй мировых войнах, несмотря на преступления, совершенные вермахтом. Говоря о периоде нацизма с 1933-го по 1945 год, Гауланд добавил: "Не нужно больше ставить нам в упрек эти 12 лет. Сегодня эти годы уже не касаются нашей идентичности. Поэтому мы имеем право вернуть себе не только нашу страну, но и наше прошлое".





Ранее он делал провокационные заявления в адрес ислама, отмечая, что эта религия не соотносится с немецкими культурными ценностями, всегда "связана с завоеванием государства" и поэтому ей не место в ФРГ. Партия обещала добиваться запрета на территории Германии внешних символов мусульманской религии - минаретов, призывов муэдзинов и ношения хиджабов.





Однако ближе к выборам, став одним из двух главных кандидатов АдГ, Гауланд отверг обвинения в свой адрес в травле мусульман и заявил, что поддерживает свободу религий.





Другой сопредседатель партии 38-летняя Алис Вайдель выглядит нетипичной фигурой для АдГ и, вероятно, была выбрана в качестве определенного противовеса Александеру Гауланду. Партия усиленно продвигает модель классической многодетной семьи, в то время как Вайдель - открытая лесбиянка, которая живет с гражданской женой и воспитывает двух ее сыновей. А ее карьера в международных финансовых компаниях выглядит как олицетворение преимуществ глобализации, против которой настроены многие сторонники "Альтернативы".





Что касается нынешнего электората партии, то социологи подчеркивают, что типичный избиратель АдГ - молодой мужчина с невысоким уровнем образования и доходов. Среди членов партии лишь 15% - женщины. "Альтернативе для Германии" удалось в той или иной мере забрать часть голосов избирателей почти у всех крупных немецких партий, кроме разве что "зеленых". В то же время за партию голосуют и те, кто раньше никогда не ходил на выборы.





Правопопулистская АдГ была основана только в 2013 году. С момента создания она прошла в Европарламент и 12 земельных парламентов Германии (всего их 16). АдГ была основана евроскептиками из академических кругов в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики.





В 2015 году внутрипартийная борьба привела к резкому крену вправо: переизбранная сопредседателем партии Фрауке Петри сделала ставку на националистическую и антиисламскую риторику, что позволило АдГ добиться некоторых успехов во время кризиса, вызванного притоком в страну сотен тысяч беженцев.





"Альтернатива" - единственная крупная партия в Германии, поддержавшая как Brexit, так и избрание Дональда Трампа президентом США.



В своей предвыборной программе АдГ называет необходимым закрыть внешние границы Евросоюза, ввести жесткий контроль на границах Германии и построить лагеря для беженцев за рубежом, чтобы перекрыть поток прибывающих в страну мигрантов. Попросивших убежище и получивших отказ должна ожидать скорая и бескомпромиссная депортация. А для временно находящихся в стране иностранцев должны быть созданы финансовые условия, мотивирующие их покинуть Германию.





АдГ настаивает на главенствующей роли традиционной немецкой культуры и отвергает ислам в качестве составной части немецкого общества. Кроме того, "Альтернатива" скептически относится к теории о том, что климат меняется под влиянием человеческого фактора, равно как и к переходу на возобновляемые источники энергии.





Правопопулистская АдГ - единственная из партий, прошедших в бундестаг, которая выступает за отмену санкций без каких-либо предварительных условий и одновременно за расширение экономического сотрудничества с Россией.





Конфликт на востоке Украины в ее предвыборной программе вообще не упоминается. "Разрядка в отношениях с Россией является для АдГ предпосылкой прочного мира в Европе, - говорится в программе партии. - В интересах Германии вовлечь Россию в общую структуру безопасности, не упуская из виду собственные интересы, а также интересы наших союзников".







Накануне выборов в бундестаг Александер Гауланд подтвердил в интервью DW, что считает политику санкций в отношении Москвы "полностью неправильной", добавив, что, по его мнению, ограничительные меры "ни на что не влияют".





В интервью Die Welt политик потребовал окончательно признать Крым частью РФ, отметив, что никакие санкции не помогут. По его мнению, Европа должна занять статус-кво по этому вопросу. "Мы должны встроить Россию в европейскую структуру; противостоянию с НАТО должен быть положен конец", - заявил Гауланд, напомнив, что "Крым всегда был исконно российской территорией, и он не сможет вернуться к Украине".





После прихода в бундестаг Гауланд обещал поднять вопрос снятия санкций против России как неэффективных мер, наносящих огромный урон европейской экономике и не приносящих никакой пользы Украине.





На только что прошедших выборах в Бундестаг немцы ожидали атаку на демократию: в многочисленных новостных сообщениях и предупреждениях говорилось о гипотетических попытках оказать влияние на голосование, о сфальсифицированных новостях, украденных хакерами материалах из Бундестага или даже об атаках на программное обеспечения для подсчета голосов, пишет Георг Масколо в газете Sueddeutsche Zeitung. Предполагалось, что за нападением будет стоять Россия.





Несколько месяцев назад один высокопоставленный функционер правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) заявил, что "успехом для Москвы стал бы проигрыш Меркель". А глава Ведомства по защите Конституции Германии Ханс-Георг Маасен сообщал, что "немецкие власти ожидают еще одну крупную кибератаку в преддверии выборов".





В итоге в день голосования ни один из этих сценариев не подтвердился, констатирует журналист.





Вообще, практика оказания влияния на выборы, нанесения вреда политическим противникам, продвижение своих людей на те или иные должности имеет давние традиции, продолжает автор. Согласно исследованию Университета Карнеги-Меллон в американском Питтсбурге США в период с 1946 по 2000 год вмешивались в выборы в других странах 81 раз. СССР и его союзники проявляли аналогичную активность: спецслужбы ГДР подкупили как минимум одного депутата Бундестага и таким образом не допустили импичмента канцлера Вилли Брандта.



