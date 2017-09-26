 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
26 СЕНТЯБРЯ 2017, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Пропутинская партия прорвалась в бундестаг Германии
25.09.2017
По итогам прошедших 24 сентября выборов в немецкий бундестаг партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сформирует третью по величине парламентскую фракцию.

Вопрос о том, какая из немецких партий сумеет получить третье по величине представительство в федеральном парламенте, был одной из главных интриг состоявшихся выборов. И АдГ заняла третье место после консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель и социал-демократов.

В последнее время политики и эксперты все чаще называли эту партию националистической и правопопулистской.
Издание DW перечисляет основные факты о немецких правых популистах.

Партийный цвет - голубой. Всего членов партии около 27 тысяч.

По результатам прошлых выборов в бундестаг (2013 год) партия не преодолела 5-процентный барьер, набрав только 4,7% голосов.

Сопредседатели партии - Фрауке Петри (Frauke Petry), Йорг Мойтен (Jörg Meuthen). Первые номера в избирательном списке - Александер Гауланд, Алис Вайдель.

76-летний Гауланд считается лидером национал-консервативного или националистического крыла партии. Он славится своими неоднозначными и резкими высказываниями, например о временах национал-социализма в Германии.

Гауланд - политик, юрист, журналист. Свою политическую карьеру он начал в партии "Христианско-демократический союз" Ангелы Меркель, но в 2013 году стал сооснователем АдГ и занял пост заместителя председателя партии. Гауланда неоднократно обвиняли в "протаскивании" интересов России в Германии. Он и не отрицает, что выступает за сближение с РФ.
В сентябре 2017 года Гауланд сказал, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в Первой и Второй мировых войнах, несмотря на преступления, совершенные вермахтом. Говоря о периоде нацизма с 1933-го по 1945 год, Гауланд добавил: "Не нужно больше ставить нам в упрек эти 12 лет. Сегодня эти годы уже не касаются нашей идентичности. Поэтому мы имеем право вернуть себе не только нашу страну, но и наше прошлое".

Ранее он делал провокационные заявления в адрес ислама, отмечая, что эта религия не соотносится с немецкими культурными ценностями, всегда "связана с завоеванием государства" и поэтому ей не место в ФРГ. Партия обещала добиваться запрета на территории Германии внешних символов мусульманской религии - минаретов, призывов муэдзинов и ношения хиджабов.

Однако ближе к выборам, став одним из двух главных кандидатов АдГ, Гауланд отверг обвинения в свой адрес в травле мусульман и заявил, что поддерживает свободу религий.

Другой сопредседатель партии 38-летняя Алис Вайдель выглядит нетипичной фигурой для АдГ и, вероятно, была выбрана в качестве определенного противовеса Александеру Гауланду. Партия усиленно продвигает модель классической многодетной семьи, в то время как Вайдель - открытая лесбиянка, которая живет с гражданской женой и воспитывает двух ее сыновей. А ее карьера в международных финансовых компаниях выглядит как олицетворение преимуществ глобализации, против которой настроены многие сторонники "Альтернативы".

Что касается нынешнего электората партии, то социологи подчеркивают, что типичный избиратель АдГ - молодой мужчина с невысоким уровнем образования и доходов. Среди членов партии лишь 15% - женщины. "Альтернативе для Германии" удалось в той или иной мере забрать часть голосов избирателей почти у всех крупных немецких партий, кроме разве что "зеленых". В то же время за партию голосуют и те, кто раньше никогда не ходил на выборы.

Правопопулистская АдГ была основана только в 2013 году. С момента создания она прошла в Европарламент и 12 земельных парламентов Германии (всего их 16). АдГ была основана евроскептиками из академических кругов в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики.

В 2015 году внутрипартийная борьба привела к резкому крену вправо: переизбранная сопредседателем партии Фрауке Петри сделала ставку на националистическую и антиисламскую риторику, что позволило АдГ добиться некоторых успехов во время кризиса, вызванного притоком в страну сотен тысяч беженцев.

"Альтернатива" - единственная крупная партия в Германии, поддержавшая как Brexit, так и избрание Дональда Трампа президентом США.

В своей предвыборной программе АдГ называет необходимым закрыть внешние границы Евросоюза, ввести жесткий контроль на границах Германии и построить лагеря для беженцев за рубежом, чтобы перекрыть поток прибывающих в страну мигрантов. Попросивших убежище и получивших отказ должна ожидать скорая и бескомпромиссная депортация. А для временно находящихся в стране иностранцев должны быть созданы финансовые условия, мотивирующие их покинуть Германию.

АдГ настаивает на главенствующей роли традиционной немецкой культуры и отвергает ислам в качестве составной части немецкого общества. Кроме того, "Альтернатива" скептически относится к теории о том, что климат меняется под влиянием человеческого фактора, равно как и к переходу на возобновляемые источники энергии.

Правопопулистская АдГ - единственная из партий, прошедших в бундестаг, которая выступает за отмену санкций без каких-либо предварительных условий и одновременно за расширение экономического сотрудничества с Россией.

Конфликт на востоке Украины в ее предвыборной программе вообще не упоминается. "Разрядка в отношениях с Россией является для АдГ предпосылкой прочного мира в Европе, - говорится в программе партии. - В интересах Германии вовлечь Россию в общую структуру безопасности, не упуская из виду собственные интересы, а также интересы наших союзников".

Накануне выборов в бундестаг Александер Гауланд подтвердил в интервью DW, что считает политику санкций в отношении Москвы "полностью неправильной", добавив, что, по его мнению, ограничительные меры "ни на что не влияют".

В интервью Die Welt политик потребовал окончательно признать Крым частью РФ, отметив, что никакие санкции не помогут. По его мнению, Европа должна занять статус-кво по этому вопросу. "Мы должны встроить Россию в европейскую структуру; противостоянию с НАТО должен быть положен конец", - заявил Гауланд, напомнив, что "Крым всегда был исконно российской территорией, и он не сможет вернуться к Украине".

После прихода в бундестаг Гауланд обещал поднять вопрос снятия санкций против России как неэффективных мер, наносящих огромный урон европейской экономике и не приносящих никакой пользы Украине.

На только что прошедших выборах в Бундестаг немцы ожидали атаку на демократию: в многочисленных новостных сообщениях и предупреждениях говорилось о гипотетических попытках оказать влияние на голосование, о сфальсифицированных новостях, украденных хакерами материалах из Бундестага или даже об атаках на программное обеспечения для подсчета голосов, пишет Георг Масколо в газете Sueddeutsche Zeitung. Предполагалось, что за нападением будет стоять Россия.

Несколько месяцев назад один высокопоставленный функционер правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) заявил, что "успехом для Москвы стал бы проигрыш Меркель". А глава Ведомства по защите Конституции Германии Ханс-Георг Маасен сообщал, что "немецкие власти ожидают еще одну крупную кибератаку в преддверии выборов".

В итоге в день голосования ни один из этих сценариев не подтвердился, констатирует журналист.

Вообще, практика оказания влияния на выборы, нанесения вреда политическим противникам, продвижение своих людей на те или иные должности имеет давние традиции, продолжает автор. Согласно исследованию Университета Карнеги-Меллон в американском Питтсбурге США в период с 1946 по 2000 год вмешивались в выборы в других странах 81 раз. СССР и его союзники проявляли аналогичную активность: спецслужбы ГДР подкупили как минимум одного депутата Бундестага и таким образом не допустили импичмента канцлера Вилли Брандта.

В Германии дан отбой, продолжает автор. Согласно одной версии, Россия поняла, что любые манипуляции бесперспективны, Меркель вряд ли удастся навредить, а тем более убрать ее с должности, благодаря немецкой стратегии беспрестанно давать предупреждения. К тому же, как указывают аналитики Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Ведомства по защите Конституции, выборы в США оказали отрезвляющий эффект: Дональд Трамп оказался вовсе не той персоной, которую хотела видеть Россия. По другой версии, "опасения были чрезмерно раздуты", пишет Масколо.

| | Поделиться

Новости
В Госдуме украли ставропольский хамон
22.09.2017
Столичные власти проводят проверку по факту кражи одного из экспонатов на выставке, проводившейся в здании Государственной думы. Добычей преступников стал сыровяленый свиной окорок (хамон).
РЖД запустила движение грузовых поездов в обход Украины
20.09.2017
РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по новой железнодорожной линии в обход Украины. Первые составы перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы.
Суд отклонил иск семьи Валленберга к ФСБ
18.09.2017
Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России». Семья дипломата пытается получить от ФСБ документы, касающиеся жизни Валленберга после ареста в 1945 году.
Дайджест федеральных СМИ
Почему рухнул RAMP
26.09.2017
ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что «в результате проведенных мероприятий» полицейским удалось прекратить деятельность крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета психоактивных веществ RAMP (Russian Anonymous Marketplace). На самом деле речь шла не обо всей площадке, а о трех малоизвестных магазинах из нескольких сотен.
Cемья Мурова получила долю в порту "Бронка"
14.09.2017
Миллиардер Михальченко недавно передал часть своей доли в бизнесе, связанном с петербургским портом, семье Евгения Мурова, бывшего директора Федеральной службы охраны.
Ураган Ирма разрушил виллу Абрамовича
7.09.2017
Любимый остров Романа Абрамовича Сен-Барт (Сен-Бартелеми), где находится вилла олигарха, оказался «снесен» страшным ураганом Ирма.
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (ФОТО)
6.09.2017
Это традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина. Делают их в специальном цеху.
СБУ обвинила Дерипаску в уничтожении ЗАлКа
30.08.2017
Служба безопасности Украины (СБУ) накануне обвинила в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), оказался и президент ранее контролировавшего завод «Русал» Олег Дерипаска.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Неочевидный губернатор
8.09.2017
Политологи называют выборы Карелии самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".
"ВИЧ-диссидентом" оказался священник
5.09.2017
10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга.
Приморский район – в лидерах!
4.09.2017
Север Петербурга стал лидером по строительству новых квартир и первым по спросу на вторичном рынке.
Новое дело «Балтстроя»
29.08.2017
Директора крупной санкт-петербургской компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, получившего условный срок за хищение средств Минкульта, тут же задержали снова.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru