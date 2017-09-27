Игорь Албин в роли... баклана

С тех пор как вице-губернатор Игорь Албин, ранее носивший фамилию Слюняев, более 2,5 лет назад начал управлять строительством "Зенит-Арены", стадион вместе со своим куратором стал одним из главных объектов для шуток в Петербурге, да, возможно, и по всей стране тоже.



На днях Игорь Албин назвал основную причину многих бед в сфере ЖКХ и строительства. Им оказался… баклан. Так, стадион "Санкт-Петербург", который, даже не будучи реально законченным, был, при непосредственном руководстве Албина, с грехом пополам как-то причесан накануне Кубка конфедераций, теперь, по его мнению, портят бакланы. А, значит, и в других бедах могут появиться виновные пернатые.



В интервью спортивному изданию, опубликованному, что важно, на правах рекламы, куратор питерских стройплощадок, ливневок, заборов и лифтов зачем-то рассказал следующее о светоотражающей пленке на крыше незавершенного стадиона: "Она выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 кг на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица - баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки".



То есть именно по этой причине, если судить по словам чиновника, спортивную площадку, которую власти Петербурга называли чуть ли не самой современной в мире (ее стоимость составила более 43 млрд. рублей), заливает всякий раз, когда на улице идет дождь. Получается, и чиновников, и простых болельщиков от комфорта на стадионе отделяет лишь наличие в небе над Петербургом птиц бакланов.



Думается, жаль, что журналисты спортивного издания не стали развивать данную тему. Ведь можно было спросить у вице-губернатора, какие усилия требуются этим суровым пернатым хищникам, чтобы проломить своими крепкими клювами и саму кровлю, а не только испортить светоотражающую пленку настолько, что вода течет ручьем в подсобных (и не только) помещениях новенькой, с иголочки, арены, которую оборудовали по последнему слову техники.



Как бы то ни было, теперь некоторые болельщики, идущие на матчи любимой команды, на подступах к стадиону задирают головы и ищут бакланов - не дай бог нападет. Но, что интересно, этих птиц никто не видит, не иначе как прячутся в укромных местах…



Впрочем, для начала надо определиться, что имелось в виду под бакланами. Потому что на крышах у нас бакланов не бывает, - ранее рассказал "Комсомолке" орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов. Не нашли бакланов не только на крыше стадиона (это морские птицы, живущие на воде), но и вообще в Петербурге (живут они в несколько других местах) как специалисты, так и местные жители, которые наперебой стали с юмором обсуждать сказанное Албиным в социальных сетях.



"Хорошо, дятлы в Питере не летают, а все больше по кабинетам сидят..." - и это самый мягкий из комментариев читателей под интервью на сайте того же спортивного издания. "Самый главный баклан - это АЛБИНос", вторят им на других блогах. И, хотя, вскоре чиновник, видимо, испугавшись такого общественного резонанса, стал утверждать, что слова о причине протечек крыши были шуткой, теперь он точно надолго войдет в историю под именем "Баклан", а стадион не лишенные чувства юмора горожане собираются переименовать в "Баклан-арену".



Как писали питерские журналисты, идею с бакланами вице-губернатору предложила Иветта Андреева, возглавляющая его личную PR-службу. Основная цель такой идеи, видимо, состояла в том, чтобы отвлечь внимание от проблем с недостроенным стадионом. Однако, как это часто бывает, получилось с точностью до наоборот. Теперь Иветту Андрееву с командой за такую «подсказку», по идее, должны готовить к увольнению.



Судя по всему, Игорь Албин действительно сильно испугался реакции на свои заявления, попросив читателей на своей странице в Facebook, не иначе как по рекомендации все той же Иветты Андреевой, не воспринимать все слишком серьезно и быть «добрее», отметив, что рад был повеселить кого-то. Но затем все же опять добавил, что арена не защищена от птиц и попутно огульно обвинил бывшего подрядчика строительства и других непричастных к нему лиц в том, что они самолично убрали «птицезащиту» стадиона в целях экономии.



Любому мало-мальски знакомому со строительной отраслью известно, что убирать или добавлять что-то в проектной документации может только заказчик и никто другой. Следует отметить, что в проектной и рабочей документации строительства стадиона защита от птиц была и есть. Прежний генподрядчик мог строить только то, что ему в проектной документации передал заказчик. Вероятно, близкий Игорю Албину «Метрострой» не смог сделать птицезащиту, либо сделал ее так, что она не функционирует. Но, видимо, чиновнику было просто нужно, как говорится, перевести стрелки на других. Однако не получилось.



Кстати, на этом фоне уже как-то и перестали вспоминать, что вице-губернатору культурной столицы присущи не только, так сказать, не умные высказывания, но и любовь к роскоши. Например, всем известно, что Игорь Албин предпочитает часы Breguet за миллион рублей или Hublot за 3,5 миллиона рублей. Он уже вошел в рейтинг чиновников, которые носят самые дорогие часы.



В то же время на своей странице в Facebook, возможно, опять по подсказке все той же Иветты Андреевой, он привел известную цитату Петра Столыпина: "Там, где деньги - там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу". Корреспондент издания «MR7.ru» поинтересовался у Албина, почему в связи с такой приверженностью к идеям бессребреника Столыпина сам он носит такие дорогостоящие часы? На что вице-губернатор ответил: биографию мою почитайте внимательно, В то же время на своей странице в Facebook, возможно, опять по подсказке все той же Иветты Андреевой, он привел известную цитату Петра Столыпина: "Там, где деньги - там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу". Корреспондент издания «MR7.ru» поинтересовался у Албина, почему в связи с такой приверженностью к идеям бессребреника Столыпина сам он носит такие дорогостоящие часы? На что вице-губернатор ответил: биографию мою почитайте внимательно, там найдете ответ . Мы почитали и пришли в изумление, как этот чиновник, которого постоянно снимают с должностей за развал работы, коррупцию и не исполненные обещания, умудряется оставаться на плаву. А еще больше наше внимание привлекло его следующее высказывание : "Я могу прочитать целую лекцию про коррупционные схемы, так как я в свое время защитил диссертацию на эту тему. Я знаю множество способов накрутить стоимость объекта".





После этих заявлений не удивительно, почему стоимость тех объектов, строительство которых курировал и курирует Албин-Слюняев, многократно завышена.



Нам всем обещали, что после Кубка Конфедераций Счетная палата РФ проведет проверку расходов при строительстве стадиона. Но прошло уже три месяца, ничего не происходит, и как-то все об этом забыли. Нам всем обещали, что после Кубка Конфедераций Счетная палата РФ проведет проверку расходов при строительстве стадиона. Но прошло уже три месяца, ничего не происходит, и как-то все об этом забыли. Между тем «Метрострой» так и не отчитался за вроде как выполненные на более чем 10 млрд. рублей работы . То есть документов, которые должны проверять аудиторы, попросту нет. А нет документов – нет и проверки. Прямо казуистика какая-то. А ведь по многократным заявлениям Игоря Николаевича стадион в настоящее время полностью готов и принят в эксплуатацию. О как это может быть, если нет даже документов на выполненные работы и как это все принял Ростехнадзор – визуально что ли? И как теперь все это стадионное «хозяйство» может принять ФК "Зенит"? Видимо, чиновник Албин-Слюняев принимает нас всех, включая вышестоящих государственных чиновников, за полных идиотов. Или сам просто успешно, что называется, «косит» под сумасшедшего?



Можно вспомнить и недавнюю аварию на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга, когда автомобиль Audi А8, на котором ездит Игорь Албин, двигаясь по встречной полосе, на большой скорости протаранил фургон. Примечательно, что, по сообщениям очевидцев аварии, после столкновения водитель и пассажир правительственного автомобиля кинулись скручивать с Audi номера. Можно предположить, следуя логике чиновника, что теперь можно будет списать аварию на... воробьев, которых бдительный шофер сановного вельможи не хотел задавить. А в появлении у чиновника хромированных часов обвинить... сорок, известных любителей таскать с места на место всякие блестящие штуки.



Кстати, в интернете слово "баклан" стало контекстным и неотделимым от фамилии вице-губернатора. Их уже не разъединишь, что называется, прилипло навсегда.



Косить под баклана становится модным уже не только в Питере. В последнее время застройщики города стали рекламировать свои жилые комплексы таким образом: "Нашу крышу баклан не пробьет". На стадионе появился стенд с изображением баклана на футбольном мяче, возле которого любят фотографироваться петербуржцы. Появились также огромные наружные стенды, где ставится вопрос, как будет выглядеть наша сборная на чемпионате мира по футболу: орлы или бакланы? У футбольных фанатов появилась кричалка" "Баклан – сила"!



Впрочем, словесные цирк и клоунада PR-армии чиновника во главе с Иветтой Андреевой уже, честно говоря, всем надоел. Как говорится, все это действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. И откровенно жаль, что власть так долго не принимает решения. Накануне президентских выборов это выглядит уже не смешно, скорее, страшно.



Хочется вспомнить старый анекдот и посоветовать Албину-Слюняеву срочно готовить третий конверт. В первом конверте применительно к нашему случаю наверняка был бы совет: "Вали все на Трансстрой". Во втором ‒ "Обещай построить стадион". В третьем ‒ "Готовь три конверта"…

Анна Королева, 27.09.2017