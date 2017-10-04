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Министра культуры лишают ученой степени
3.10.2017
В июне 2011 года в Российском государственном социальном университете состоялась защита докторской диссертации тогда еще депутата Государственной думы Владимира Мединского. Работа по специальности «Отечественная история» называлась «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Мединский, который получил журналистское образование и никогда не был известен как историк, стал доктором исторических наук. До этого он успел получить докторскую степень по политологии, и «Диссернет» нашел в его диссертациях некорректные заимствования.

26 апреля 2016 года в Министерство образования и науки России поступило заявление о лишении Мединского докторской степени по истории. Доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также филолог Иван Бабицкий утверждали, что работа Мединского в принципе не является историческим исследованием: он свои выводы подкрепляет не доказательствами, а оборотом «на самом деле». Кроме того, выяснилось, что Мединский упомянул в списке своих публикаций пять монографий, которых никто никогда не видел.

В частности, ученые полагали, что текст министра «пестрит грубейшими ошибками». Например, он пишет, что во время правления Ивана Грозного церковные книги в России были написаны на русском языке, поэтому понять их было просто в отличие от религиозных трудов католиков и протестантов, написанных на латыни. «В одном предложении он сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковнославянский язык, ни о переводе Священного Писания на немецкий язык, сделанном Лютером», — указано в заявлении. Кроме того, Мединский полагает, что русские первые среди европейцев столкнулись с нападением нехристиан. Однако за два с половиной века до крещения Руси (988 год н.э.), в 732 году, в битве при Пуатье французы остановили нашествие арабов, напоминают ученые. Энею Сильвия Пикколомини, итальянского гуманиста XV века, Мединский считает немцем, а версию происхождения Рюрика из Дании оспаривает тем, что в летописях сказано: князь был варягом и прибыл из Скандинавии (Дания относится к Скандинавии).

В октябре 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета должен был по представлению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотреть претензии к работе Мединского. Ученые собирались поддержать заявление о лишении министра степени. Мединский попросил перенести заседание, а уже через три дня, 7 октября, ВАК отозвала материалы по его диссертации из УрФУ.

В феврале 2017 года работу Мединского передали на рассмотрение в диссертационный совет Московского государственного университета. Но и этот совет не стал ее рассматривать. Одни члены совета сказали, что им просто не прислали текст диссертации; другие — что работу не стали оценивать, так как министра никто не обвинял в некорректных заимствованиях.

Более чем через год после подачи жалобы на диссертацию Мединского ее впервые рассмотрели по существу. Заседание проходило в диссертационном совете Белгородского государственного университета. Там решили, что в работе министра «элементы тенденциозности не подменяют научность». Один из участвовавших в обсуждении, историк Александр Масленников, даже сказал: «Не наше дело обсуждать, как он написал свои десять научных работ и диссертацию, он великий человек!» В результате совет почти единогласно решил не лишать Мединского ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. ВАК раскритиковал диссертацию министра культуры Владимира Мединского за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования. Об этом со ссылкой на текст заключения совета пишет «Коммерсант». За лишение Мединского степени доктора наук по истории проголосовали 17 человек, трое против и один воздержался. Голосование было тайным, рассказал он РБК. Самого Мединского на совете не было.

Авторы заключения указывают, что Мединский «не открывает ничего нового» и «вводит читателей в заблуждение», указывая, что он впервые сформулировал тезис о том, как иностранцы формируют стереотипы (мифы) о России.

Утверждение Мединского, сделанное в работе, что «взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда» в экспертном совете назвали ложным. Там напомнили, что «критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер».

Помимо этого в своей диссертации министр использует иностранные источники только в виде перевода на русский язык, а в работе с русскими летописями «обходит вниманием» те свидетельства, которые противоречат теме его исследования.

Окончательное решение будет принимать президиум ВАК, а затем Министерство образования и науки.

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