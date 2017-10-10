В Сирии разбился второй российский Су-24

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.





​Оба летчика не успели катапультироваться и погибли. По информации ведомства, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», — цитирует агентство сообщение Минобороны.





«По докладу с места происшествия причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», — уточнили в ведомстве. Разрушений на земле в результате катастрофы нет.



