Путин объявит об участии в выборах в декабре

Президент РФ Владимир Путин, предположительно, объявит о своих планах переизбираться на новый срок во время ежегодного послания Федеральному собранию, которое, вероятно, состоится в декабре этого года. Об этом сообщил источник, близкий к руководству "Единой России", который подчеркнул, что такой вариант, по мнению партийных и кремлевских чиновников, является наиболее подходящим.





Путин пойдет на выборы главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года, как самовыдвиженец, отражая "общественный консенсус". "Послание - это, по сути, публикация президентской программы", - пояснил осведомленный источник.





"Все будет максимально стандартно - в своем послании Федеральному собранию Путин объявит о выдвижении и заявит о базовых смыслах своей программы", - продолжил он. При этом собеседник признал, что на данный момент никакой яркой "идеологической базы под этот консервативный сценарий не создано".





Отметим, что почти две трети россиян (64%), намеренных участвовать в выборах президента - 2018, готовы поддержать действующего главу государства. По данным "Левада-Центра", рейтинг Путина за месяц укрепился на 4 процентных пункта.

Еще 28% респондентов не определились, за кого они будут голосовать. Остальные намерены отдать голоса за других кандидатов: по 2% - за лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, 1% - за оппозиционера Алексея Навального.





Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении в качестве кандидата. Летом, отвечая на просьбу бурятских погорельцев, он обещал "подумать" об этом. На прошлой неделе на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин вновь заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться.



