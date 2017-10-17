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Лениградская Правда
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Будет ли амнистия к 100-летию Октябрьской революции
16.10.2017
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что в администрацию президента направлена концепция административно и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», — подчеркнул Федотов. Он отметил, что попасть под не могут «тысячи человек».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 13 октября заявила, что поддерживает идею амнистии. Она отметила, что ее необходимо обдумать, чтобы не криминализировать общество, пишет «Коммерсантъ».

Провести амнистию, приуроченную к 100-летию революции, в сентябре предложили депутаты от КПРФ и ЛДПР. Они призвали помиловать несовершеннолетних, и тех, кто совершил преступление до 18 лет, матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов первой, второй и третьей групп
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по объявлению амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции пока нет, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что поступающие в Кремль предложения будут рассмотрены.

«Никаких решений на этот счет не принималось. Если какие-то предложения поступили, они будут рассмотрены на предмет их целесообразности», — сказал Песков.

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