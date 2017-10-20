В Петербурге снят арест с квартиры дочери Собянина

Приставы арестовали за долги петербургскую квартиру Анны Собяниной, старшей дочери московского мэра Сергея Собянина, но через месяц сняли арест, поскольку не удалось найти должника, сообщается на странице издания "Инфомерт" в Facebook со ссылкой на данные реестра недвижимости.





Арест на квартиру на Малой Конюшенной улице был наложен в июле 2017 года, приставы руководствовались судебным приказом от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, свидетельствуют данные сайта Федеральной службы судебных приставов.



Затем, 24 августа, арест был снят в связи с применением статьи 46 части 1 пункта 3 федерального закона "Об исполнительном производстве", которая позволяет прекращать производство, если не удалось найти должника или его имущество либо "получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".





Как отметила юрист Heads Consulting Александра Елизарова, закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, выглядит довольно странным: "Очевидно, что у должника есть квартира, и пристав об этом знает, поскольку лично наложил на нее судебный запрет".





Она предположила, что сумма долга оказалась намного меньше стоимости квартиры, и добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось.





Как сообщается, квартира находится по адресу Малая Конбшенная, дом 14, литера А. Согласно регистрационной выписке из ЕГРН, 31-летней Анне Собяниной до сих пор запрещено совершать любые регистрационные действия с принадлежащим ей жильем площадью почти 205 кв. м, пишет издание.





Анна Собянина привлекла внимание СМИ в 2013 году, во время кампании по выбору мэра Москвы. Кандидат на этот пост Алексей Навальный тогда рассказал, что девушка в Петербурге владеет не только квартирой, стоившей, по мнению оппозиционера, 117 млн руб. или , но и 33% долей в ООО "Форус-Групп". Эта компания занималась проектированием, строительством и ремонтом жилых и административных зданий, а также дизайном и созданием предметов интерьеров.





Муж Собяниной Александр Ершов заявил тогда, что сам купил квартиру в центре Санкт-Петербурга на деньги, которые заработал предпринимательской деятельностью. Сергей Собянин никакого отношения к их совместной квартире не имел и не имеет, сказали в его пресс-службе.





Ранее Навальный опубликовал расследование по поводу 308-метровой квартиры другой дочери мэра Москвы - Ольги Собяниной. Квартира расположена на Рочдельской улице в центре столицы. По подсчетам Навального, она стоила примерно 173 млн рублей.



