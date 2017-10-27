Терпение губернатора Полтавченко лопнуло?

По версии СМИ, масштабная ротация российских губернаторов и глав регионов окончена, и Петербурга уже не коснется. Власти Петербурга облегченно выдохнули (особенно вице-губернатор Игорь Албин, кресло под которым закачалось настолько явно, что он был даже вынужден войти в режим тишины и прекратить разговоры о нападении бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове, которые сам же и начал . Как самокритично заметил вице-губернатор: "Баклан — это любимый мем Санкт-Петербурга. Я думал, в России две беды — дураки и дороги, а оказалось, есть еще и бакланы".



Чтобы отвлечь людей от проблем на стадионе, вызванных руководством Игоря Албина, его пиарщики во главе с привезенной из Костромы Иветтой Андреевой сосредоточили усилия на наказании предыдущего генподрядчика. По их мнению, это позволит создать своему шефу образ победителя и публично наказать назначенного им виновного - "Трансстрой". В подконтрольных СМИ сотрудники комитета по строительству детально объясняют, какое решение должно быть вынесено, фактически пытаясь манипулировать судебным корпусом. Более детально об этой ситуации можно посмотреть в статье Чтобы отвлечь людей от проблем на стадионе, вызванных руководством Игоря Албина, его пиарщики во главе с привезенной из Костромы Иветтой Андреевой сосредоточили усилия на наказании предыдущего генподрядчика. По их мнению, это позволит создать своему шефу образ победителя и публично наказать назначенного им виновного - "Трансстрой". В подконтрольных СМИ сотрудники комитета по строительству детально объясняют, какое решение должно быть вынесено, фактически пытаясь манипулировать судебным корпусом. Более детально об этой ситуации можно посмотреть в статье "Преступление без наказания" в газете "Версия". Есть информация, что данная статья привлекла внимание компетентных органов. В частности, последовала реакция ФСБ, которая заинтересовалась данным фактом.



Судя по всему, устав от мягко говоря чудачеств своего вице-губернатора, власти Петербурга решили немного навести порядок в своем доме. Причем, к такому решению одновременно пришли руководители и исполнительной и законодательной ветвей власти Петербурга, что последнее время наблюдается не часто.



Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал работу главы Комитета по строительству Смольного Сергея Морозова. На заседании городского правительства градоначальник вспомнил, что чиновник занимает свой пост уже более 1,5 лет, а "воз с освоением адресной инвестиционной программы (АИП) и ныне там".



"Проблемы строительного блока из года в год одни и те же. Это нерадивые подрядчики, из-за которых потом возникают уголовные дела с всплывающими в них потом бывшими сотрудниками комитета. Когда вы уже наведете порядок?" - "Проблемы строительного блока из года в год одни и те же. Это нерадивые подрядчики, из-за которых потом возникают уголовные дела с всплывающими в них потом бывшими сотрудниками комитета. Когда вы уже наведете порядок?" - возмутился Полтавченко . Губернатор города запретил рассматривать нерадивость подрядчиков как объективную причину низкого уровня освоения бюджета: "У нас нерадивые заказчики (а это, напомним, Комитет по строительству С.-Петербурга, подчиненный Игорю Албину), а не подрядчики". Следует отметить, что вопрос о нерадивости подрядчиков всегда поднимался не председателем Комитета по строительству Сергеем Морозовым, как это принято везде, а вице-губернатором Игорем Албиным.



Ранее "Фонтанка" писала о том, что адресная инвестиционная программа па 2017 год исполнена на 47,1%, при этом показатель комитета по строительству - 25,6%.



На Георгия Полтавченко грозят подать в суд. Об этом заявил депутат Законодательного собрания города Максим Резник. Причина - в Смольном отказываются раскрывать условия концессионного соглашения между городом и ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК, строит первую в городе частную трамвайную сет) на 33,7 млрд. руб.

По слухам, не раскрывать условия соглашения губернатора просит тот же Игорь Албин.



Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров обратился к губернатору с предложением провести служебную проверку в отношении председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева. В. Макаров потребовал отправить В. Григорьева в отставку. На заседании ЗАКС В. Макаров, не стесняясь в выражениях, раскритиковал главу КГА: "Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость",- заявил он. До этого В. Макаров не позволял себе столь резких высказываний в отношении высокопоставленных городских чиновников. Поводом стала ситуация с уплотнительной застройкой в Петроградском районе на улицах Ропшинская и Пионерская (из-за нее реальна угроза разрушения исторического здания). Следует отметить, что Владимира Григорьева вообще-то не при чем, он просто исполняет те решения, которые были приняты вице-губернатором Игорем Албиным.



Что объединяет эти три, казалось бы, несвязанных между собой события?



Объединяет их один человек - вице-губернатор Петербурга Игорь Албин (Слюняев), непосредственно которому подчиняются и глава комитета по строительству, и председатель комитета по градостроительству и архитектуре города.



Как такое возможно? Вице-губернатор хороший, а его подчиненные комитеты, набранные и завезенные лично им, в том числе и из Костромы - плохие, не справляются с делами?



По случайному совпадению, и к проекту создания частной трамвайной сети он также причастен. Албин обвинил генерального подрядчика проекта — группу ЛСР — в срыве сроков ввода проекта. В компании не смогли смолчать и заявили, что задержка реализации проекта связана с заменой комитетом по транспорту города (не смейтесь, но его тоже курирует Албин) изначально выбранной технологии реконструкции путей, что повлекло за собой переделку рабочей документации. Проект, де-факто, сорван. Как в таких условиях может губернатор раскрывать условия концессии?



Албин уже стал мемом (стадион, вибрация, газон, бакланы, протечки, дольщики и т.д. и т.п.).



Неужели в Петербурге решили кардинально оздоровить ситуацию накануне президентских выборов?



Ведь Албин создал (как в Костромской области, где был губернатором в 2007 - 2011 гг.) столько незакрытых проблем, что лучше его куда-нибудь незаметно переместить, и уже без него разбираться с долгами Смольного перед подрядчиками строительства стадиона (и бывшими и настоящими), со стоимостью стадиона и источниками погашения долгов и др.







А вот можно ли после всего того, что навытворял Игорь Албии в городе переместит его куда-нибудь незаметно - большой вопрос? Однажды это удалось, когда в 2014 г. так расформировали возглавляемое Игорем Алойным Министерство регионального развития, что никто и не заметил. Теперь это вряд ли удастся, ведь Игорь Албин получил известность не только во всей стране, но даже и за рубежом.



А тем временем на "не такой уж дорогой", А тем временем на "не такой уж дорогой", по словам Албина , стадион "Крестовский" в проект бюджета адресной инвестиционной программы на 2018 год заложено выделение 220 млн. руб. на установку системы контроля доступа на территорию футбольной арены. При этом, по данным ZAKS.RU , стадион с выкатным полем и раздвижной крышей уже обошелся городу примерно в 55 млрд. рублей.



А ведь средства нужны еще и на решение проблемы обманутых дольщиков.



Но это можно сделать потом, сейчас главное закрыть проблемы со стадионом к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Поэтому проблема обманутых дольщиков, возникшая не без "эффективного" руководства Игоря Албина, еще долгое время будет нарывом на теле города.



В преддверии дня рождения Президента России дольщики ГК "Город" подготовили обращение к Владимиру Путина и его полномочному представителю в СЗФО Николаю Цуканову. В письмах дольщики просят президента взять под личный контроль ситуацию с ЖК "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда". В преддверии дня рождения Президента России дольщики ГК "Город" подготовили обращение к Владимиру Путина и его полномочному представителю в СЗФО Николаю Цуканову. В письмах дольщики просят президента взять под личный контроль ситуацию с ЖК "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда". Дольщики сообщают президенту , что губернатор Петербурга Г. Полтавченко игнорирует проблемы стройки, а заявления чиновников называют "лживыми" и "безответственными".



От правительства Петербурга этот вопрос курирует (Вы уже догадались?) - вице- губернатор Албин. Но, как выяснилось, его цели и задачи, мягко говоря, не совсем совпадают с надеждами и чаяниями несчастных обманутых дольщиков, да и самого губернатора города Георгия Полтавченко, которого он раз за разом подставляет.



"Версия" провела собственное расследование и пришла к выводу , что Алла Андреева - главный активист, "рупор" дольщиков ГК "Город" - это проект вице-губернатора Петербурга Игоря Николаевич Албина. И сама она к "обманутым дольщикам" никакого отношения не имеет.



Как отмечается в статье, "похоже, что Следственный комитет всерьёз рассматривает версию о том, что в отношении ГК "Город" была разыграна хитроумная комбинация. В ней нашлось место и профессиональным провокаторам, и кровавым инцидентам, и влиятельным людям, чьи цели до конца не известны, но которые вряд ли в действительности пекутся о судьбе пострадавших дольщиков".



Если все, что написано в "Версии", соответствует действительности, то получается, что именно Албин специально раздувал проблему обманутых дольщиков, выдавливал Ванчуговых, молчаливо созерцал на акции протеста против властей Петербурга.







Хотелось бы верить, что "критические взрывы" Г. Полтавченко и В. Макарова в отношении комитетов, подчиненных вице-губернатору Албину, не затихнут, а подвигнут их к согласованному решению, которое позволит, не взирая на почему-то благосклонное (очень странное) отношение к Албину, позволят наконец-то восстановить справедливость, набраться смелости и назвать все вещи своими именами.



