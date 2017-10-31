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Почему ФСБ "давит" на Telegram
31.10.2017
Разбирательство между Федеральной службой безопасности и популярным мессенджером Telegram, которое может привести к полной блокировке созданного Павлом Дуровым сервиса на территории России, связано с расследованием спецслужбами теракта в метро Санкт-Петербурга. При этом осведомленные источники полагают, что требование ФСБ о дешифровке сообщений бессмысленно и технически невыполнимо, так что реальной целью ведомства является склонение Дурова к принципиальному сотрудничеству.

По данным Republic, следователей интересуют шесть телефонных номеров, которыми пользовались "подозреваемые в причастности к террористической деятельности". Два из этих номеров принадлежали братьям Азимовым, предполагаемым организаторам теракта.

На тот момент, когда ФСБ отправляла запросы в Telegram, гаджеты братьев уже три месяца находились в руках оперативников, а предполагаемые кураторы из "Исламского государства"* были осведомлены об арестах подозреваемого. Таким образом, никакого практического смысла включать в запрос номера Азимовых не было, и они могли попасть в запрос в результате несогласованности разных подразделений Лубянки.

Всего, выяснили журналисты, только три из шести упомянутых в запросе ФСБ номеров зарегистрированы в Telegram (если только аккаунты не были удалены прежде). При этом один из братьев Азимовых настаивает на том, что общался с исламистами в WhatsApp.

Еще два абонента из списка ФСБ находятся на свободе и постоянно пользуются Telegram.  Один из предполагаемых пособников террористов регулярно меняет аватары в своем аккаунте. В последние две недели это были картинки, посвященные войне в Сирии, а также фото молодого бородатого мужчины в бассейне. В качестве статуса значится фраза "Аллах един" на английском языке с орфографическими ошибками. Номер зарегистрирован в московском регионе.

Еще один абонент из Красноярского края пользуется Viber и WhatsApp, к его номеру привязаны страницы в Facebook и в Google+, а также Twitter, подписанный на журналистов, общественных деятелей, спортивные команды и Victorias Secret.

Оставшиеся два телефона не зарегистрированы в Telegram. Один номер привязан к WhatsApp. Последний раз он был в сети 19 апреля, сейчас телефон выключен. В качестве аватара используется скриншот публикации из аккаунта в Instagram, посвященного исламу: это надпись на цветном фоне "Когда видишь, что брат по вере совершает грех, будь ему личным адвокатом, а не публичным судьей". Шестой телефон, который, согласно запросу ФСБ, принадлежит пользователю с никнеймом Абдулла, не зарегистрирован ни в одной социальной сети или мессенджере. Сам номер был приобретен в Дагестане, сейчас он недоступен.

Telegram при всем желании не способен выполнить требование ФСБ и представить ключи для дешифровки переписки. Дело в том, что в "секретных чатах" мессенджера используется технология end-to-end шифрования, то есть ключи, необходимые для шифрования и расшифровки сообщений, хранятся только у участников переписки, а не на сервере.

Руководитель "Агоры" Павел Чиков, который взял на себя представительство Telegram в юридическом разбирательстве с российскими госорганами, уверен, что противостояние ФСБ и Telegram может привести не только к блокировке сервиса, но и к запрету в России самой технологии сквозного шифрования.

Источник издания, близкий к руководству ФСБ, подтверждает эту версию. Он говорит, что спецслужба стремится подтолкнуть Павла Дурова к сотрудничеству и публичному или непубличному согласию работать с ФСБ по "чувствительным" темам.
Ранее основатель Telegram рассказывал в интервью изданию The Baffer о том, что того же самого от него добивались сотрудники ФБР. Американские агенты даже показывали Дурову некое постановление суда, которое тот посчитал уловкой, поскольку у Telegram нет представительства в США, а у ФБР нет полномочий для того, чтобы что-либо навязывать мессенджеру.

В недавнем комментарии по поводу наложенного на Telegram штрафа за отказ от выполнения требований российских госорганов Павел Дуров заверил, что его компания во всем мире, включая Россию, обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента - пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. п. "Вместе с тем ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственных органов", - подчеркнул он.

Дуров напомнил, что мессенджер работает и в "более консервативных странах", чем Россия, однако только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений.

27 сентября основатель сервиса Telegram Павел Дуров рассказал о полученных компанией извещениях от ФСБ, из которых следует, что спецслужба составила на Telegram протокол об административном правонарушении, поскольку команда мессенджера не предоставила властям информацию для "декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений" по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Передать ФСБ ключи шифрования сервис обязан, поскольку в конце июня был внесен в реестр организаторов распространения информации. В связи с неисполнением этого требования компании грозил назначенный судом административный штраф в размере от 800 тысяч до миллиона рублей.

Теперь Роскомнадзор может вынести Telegram предписание о необходимости устранить нарушение, за которое наложен штраф. Если компания не исполнит его, то Роскомнадзор может начать блокировку сервиса.

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