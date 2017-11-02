Вице-губернатор Албин в поисках невиданных возможностей

В ходе прошедшего на днях в Санкт-Петербурге II Инвестиционного форума вице-губернатор города Игорь Албин озвучил заявление, которое аналитики уже окрестили программным. Готовясь к своему выступлению, Албин явно провел не одну бессонную ночь, штудируя труды философа Ивана Ильина. И нашел там слова, эхом отозвавшиеся в его сердце. "Необходимо передать нашим детям живую уверенность - с чувством процитировал вице-губернатор великого русского мыслителя - в том, что эти тропинки и эти дороги действительно ведут к великим свершениям и чудесным, еще невиданным возможностям".



И правда, какие возможности были у отпрыска Албина (кстати, он носит фамилию Хотин) прежде, когда его папа звался еще Игорем Слюняевым и губернаторствовал в Костроме? Ну, ураганил Албин-Слюняев-Хотин-младший в костромских барах, ну публиковал в соцсетях сомнительные эротические ролики с участием курицы. Разве же это масштаб? То ли дело, когда папа - вице-губернатор Северной столицы, курирующий миллиардные строительные бюджеты. Вот где можно развернуться!



Программа Албина, контуры которой он обозначил в своем "инвестиционном выступлении", уже получила неофициальное название "Умножь на три!" Звучит, кстати, не менее красиво, чем проект "Четыре "И" Дмитрия Медведева, с которым тот шел на президентские выборы в 2008 году. Но если там речь шла об отвлеченных вещах (всяких институтах; инфраструктурах и прочих инновациях), то у Албина все чисто конкретно: видишь предлагают бюджет объекта - умножь его на три. А иначе невиданные возможности не откроются.



И судя по всему, это не предел! Ведь стадион, о полной готовности которого Албин в разное время рапортовал уже раз семь, к радости вице-губернатора, продолжает генерировать финансовые потоки. Совсем недавно там установили защиту от бакланов, которых Албин обвинил в порче крыши спортивной арены. Теперь над крышей натянуты специальные струны, препятствующие посадке и гнездованию крылатых вредителей. Но ведь и бакланы могут оказаться не лыком шиты: а ну как завтра выяснится, что они на всю округу бренчат на этих струнах похабные песни? И это в культурной столице России! А если перед матчем между государствообразующими футбольными клубами "Зенит" и "Ахмат" они слабают "Ще не вмерла Украина"? То-то. Так что Игорю Албину много еще предстоит сделать на стадионе. И явно не за копейки!



Другой важный для Игоря Албина проект - реконструкция Конюшенного ведомства. Напомним, что правительству Петербурга предстоит выбрать инвестора, который отреставрирует здание для дальнейшего использования. На днях вице- губернатор забраковал концепцию. Его не устроили оба из имеющихся вариантов. Компания "Старт Депевлопмент" хочет превратить Конюшенное ведомство в центр современного искусства за 6,4 млрд рублей. Компания "Тандем-Истейт" готова организовать на этом месте многофункциональное культурно-выставочное пространство за 2 млрд рублей. Господа, ну что это за слезы? Плохие вы архитекторы и урбанисты, дешевые. Считать надо как на Зенит-арене. Поэтому и здесь умножаем на три, как это сделала компания "Старт Депевлопмент".



Остается непроясненным только один вопрос - кто знает о реализации программы Игоря Албина "Умножь на три"? программы. И вообще, в курсе ли губернатор смелых идей своего зама, вдохновленного то ли великим философом Иваном Ильиным, то ли своей безнаказанностью?



Уже и сам Президент РФ приходил в ярость от выходок Игоря Албина . но с него как с гуся вода. Он продолжает транжирить деньги налогоплательщиков, создавая проблемы практически во всех курируемых им областях.



