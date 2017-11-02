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Вице-губернатор Албин в поисках невиданных возможностей
1.11.2017
В ходе прошедшего на днях в Санкт-Петербурге II Инвестиционного форума вице-губернатор города Игорь Албин озвучил заявление, которое аналитики уже окрестили программным. Готовясь к своему выступлению, Албин явно провел не одну бессонную ночь, штудируя труды философа Ивана Ильина. И нашел там слова, эхом отозвавшиеся в его сердце. "Необходимо передать нашим детям живую уверенность - с чувством процитировал вице-губернатор великого русского мыслителя - в том, что эти тропинки и эти дороги действительно ведут к великим свершениям и чудесным, еще невиданным возможностям".

И правда, какие возможности были у отпрыска Албина (кстати, он носит фамилию Хотин) прежде, когда его папа звался еще Игорем Слюняевым и губернаторствовал в Костроме? Ну, ураганил Албин-Слюняев-Хотин-младший в костромских барах, ну публиковал в соцсетях сомнительные эротические ролики с участием курицы. Разве же это масштаб? То ли дело, когда папа - вице-губернатор Северной столицы, курирующий миллиардные строительные бюджеты. Вот где можно развернуться!

Программа Албина, контуры которой он обозначил в своем "инвестиционном выступлении", уже получила неофициальное название "Умножь на три!" Звучит, кстати, не менее красиво, чем проект "Четыре "И" Дмитрия Медведева, с которым тот шел на президентские выборы в 2008 году. Но если там речь шла об отвлеченных вещах (всяких институтах; инфраструктурах и прочих инновациях), то у Албина все чисто конкретно: видишь предлагают бюджет объекта - умножь его на три. А иначе невиданные возможности не откроются.

Так, на последнем заседании Совета по наследию рассматривался проект архитектора Никиты Явейна по реконструкции Апраксина двора. Гендиректор управляющей компании АО "Апраксин двор" Сергей Дубровский озвучил стоимость - жалкие 7-8 млрд рублей. Эта провокация возмутила Игоря Албина до глубины души! "Цифры надо умножать как минимум на три, - горячился вице-губернатор, - это будет минимум 25 миллиардов, поверьте мне", - заявил он, ссылаясь на свой богатый (извините за каламбур) опыт работы на стадионе "Зенит-Арена", бюджет на строительство которого едва ли не перевалил планку в 50 млрд рублей.

И судя по всему, это не предел! Ведь стадион, о полной готовности которого Албин в разное время рапортовал уже раз семь, к радости вице-губернатора, продолжает генерировать финансовые потоки. Совсем недавно там установили защиту от бакланов, которых Албин обвинил в порче крыши спортивной арены. Теперь над крышей натянуты специальные струны, препятствующие посадке и гнездованию крылатых вредителей. Но ведь и бакланы могут оказаться не лыком шиты: а ну как завтра выяснится, что они на всю округу бренчат на этих струнах похабные песни? И это в культурной столице России! А если перед матчем между государствообразующими футбольными клубами "Зенит" и "Ахмат" они слабают "Ще не вмерла Украина"? То-то. Так что Игорю Албину много еще предстоит сделать на стадионе. И явно не за копейки!

Другой важный для Игоря Албина проект - реконструкция Конюшенного ведомства. Напомним, что правительству Петербурга предстоит выбрать инвестора, который отреставрирует здание для дальнейшего использования. На днях вице- губернатор забраковал концепцию. Его не устроили оба из имеющихся вариантов. Компания "Старт Депевлопмент" хочет превратить Конюшенное ведомство в центр современного искусства за 6,4 млрд рублей. Компания "Тандем-Истейт" готова организовать на этом месте многофункциональное культурно-выставочное пространство за 2 млрд рублей. Господа, ну что это за слезы? Плохие вы архитекторы и урбанисты, дешевые. Считать надо как на Зенит-арене. Поэтому и здесь умножаем на три, как это сделала компания "Старт Депевлопмент".

Остается непроясненным только один вопрос - кто знает о реализации программы Игоря Албина "Умножь на три"? программы. И вообще, в курсе ли губернатор смелых идей своего зама, вдохновленного то ли великим философом Иваном Ильиным, то ли своей безнаказанностью?

Уже и сам Президент РФ приходил в ярость от выходок Игоря Албина. но с него как с гуся вода. Он продолжает транжирить деньги налогоплательщиков, создавая проблемы практически во всех курируемых им областях.

Но неуклонно, вопреки всему реализуется программа Игоря Албина "Умножь на три".

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