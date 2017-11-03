Череп под грифом ДСП

Петербургский музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), в коллекции которого находится череп аварского вождя и военачальника Шамиля Хаджи-Мурата, после предложения главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить эти останки, объявил, что судьбу экспоната решит межведомственная комиссия, в состав которой входят ученые, представители Минкультуры, ФСБ, МВД, МИД и Российского военно-исторического общества.





«Вопросами, связанными с так называемым «черепом Хаджи-Мурата» занимается межведомственная комиссия, специально созданная Министерством культуры РФ. По решению Минкульта все материалы работы комиссии до принятия решений имеют гриф «Для служебного пользования». Комментировать эти документы администрация Музея антропологии и этнографии не имеет права», – сообщили «Фонтанке» в четверг в пресс-службе музея.





Как рассказали сотрудники музея, работа комиссии идет с 2015 года, а предложения о захоронении начали поступать в музей еще раньше – в 1990-е. Главная задача – перед принятием решения о предании останков земле необходимо их идентифицировать. Пока с уверенностью заявлять о принадлежности черепа Хаджи-Мурату невозможно. С 2001 года останки не экспонируются для публики.





Хаджи-Мурат - аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его «правая рука». Персонаж одноименной повести Льва Толстого. В течение 10 лет Хаджи-Мурат был правой рукой имама. В эти годы он организовал немало ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. Туда, где мог объявиться «призрачный», как его называли, Хаджи-Мурат, русское командование направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Свои набеги Хаджи-Мурат проводил не только ради добычи, но и, как карательные акции, ради мести. При этом часть добычи неизменно выделялась сиротам и вдовам. Хаджи-Мурат был самым выдающимся из всех горских воинов. Его храбростью восхищались как в Дагестане, так и в Чечне. А слава его подвигов облетела весь Кавказ и Россию.





Погиб в стычке с превосходящими силами казаков и горской милиции в районе села Онджалы. Вместе с четырьмя своими сподвижниками сражался с 300 противниками, окопавшись в небольшой яме. После того как на его глазах погибли двое его соратников, а сам получил он 12 пулевых ранений, кинулся с кинжалом в руках на идущих на него казаков. Казаки открыли по нему шквальный огонь.





Необыкновенные приключения головы Хаджи-Мурата в России





Знаменитый храбрец Кавказа погиб обняв дерево, а вокруг него остались лежать 17 убитых его врагов. Могила Хаджи-Мурата стала зияратом — почитаемым местом (сейчас находится на территории Азербайджана). Тело похоронили на месте трагедии, как и положено, а вот то, что происходит с головой объяснить трудно.





Голова Хаджи-Мурата в момент его смерти была отсечена неизвестным человеком. Уже снятую с плеч ее рисовал художник Корродини.





Русские власти отобрали голову у тех, кто ей владел первоначально, и переслали в Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск), войсковую столицу Кавказской армии. Потом заспиртованную голову наиба увезли в ставку наместника в Тифлис. Какое-то время она была выставлена в анатомическом театре на всеобщее обозрение, а затем ее препроводили в Петербург. Здесь голова была передана профессору Пирогову, у которого уже имелось несколько подобных препаратов. Так она сначала оказалась в Военно-медицинской академии, а потом — в Кунсткамере, Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого.





В письме от 1 мая 1852 г. князю А. Чернышеву Воронцов писал: «…Голову прислали из Закатал, она прибыла, как мне говорили, в отличном виде и находится в госпитале. Любопытство видеть ее… Этот человек – ужас стольких людей и провинций – действительно умер…» Прочитав донесение князя Воронцова о гибели Хаджи Мурада, Николай I написал резолюцию: “Хорошо, что так кончилось. Вот новое доказательство, как следует доверять этим коварным разбойникам!”.





В Кунсткамере череп получил инвентарный статус «экспонат N119».





Борьба за "экспонат №119"





В наше время было несколько попыток добиться возвращения черепа и восстановления чести наиба. Дело в том, что в Дагестане живут потомки героя, и они естественно требуют голову для захоронения. Для них, как и для всех дагестанцев, отсечение и последующая ее передача в музей – это форменное унижение, длящееся уже полтора века.





В 2000 году кампанию по возвращению головы Хаджи-Мурата на историческую родину для воссоединения останков и захоронения предприняло руководство Республики Дагестан и лично депутат Государственной Думы Омар Омаров. В Туле была также создана инициативная группа, поставившая своей целью восстановить историческую справедливость в отношении заглавного персонажа всемирно известной повести Льва Толстого, национального героя Дагестана Хаджи-Мурата. Инициативу поддержали Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”. Было поданы иски в суд.





Тогда голову кавказской легенды захоронить не удалось, но череп Хаджи-Мурата исключили из состава государственной части музейного фонда Российской Федерации. Однако с утратой статуса музейного предмета он остался объектом федеральной собственности и так и не попал к родным.





В борьбу включился Рамзан Кадыров





С приближением столетия Октябрьской революции опять зазвучали призывы похоронить наконец ее вождя Владимира Ленина. Импульс теме придал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выразил мнение, что захоронение стало бы «самым верным с исторической точки зрения» решением.





«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», – на днях написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он назвал «неправильным» то, что в центре российской столицы «стоит гроб с мертвым человеком».





«При этом решение о захоронении не должно быть выборочным, – добавил глава Чечни. – Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».

Судя по всему, Лениным Кадыров заинтересовался не просто так, у него свой интерес: заодно добиться захоронения головы другого исторического героя, более важного для Кавказа – Хаджи-Мурата.



