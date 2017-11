"Райские досье" Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Süddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.

Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.

Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница. Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).

Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов). Помимо внутренней информации самих компаний в базе содержатся данные корпоративных реестров 19 государств.

Источники «Архива райских островов»: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Каймановы Острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату.

Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»​, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США.

Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года). Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ. Одним из крупнейших партнеров Navigator выступает холдинг «Сибур», деловые отношения с которым принесли фирме более $68 млн выручки с 2014 года, утверждается в материале.

Сотрудничество «Сибур» и Navigator длится с начала 2012 года, российская компания арендует четыре судна для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу. В пресс-службе «Сибура» РБК сообщили, что Navigator никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки сжиженного углеводородного газа компании из Усть-Луги. По данным «Сибура», в январе—июне 2017 года расходы по контрактам с Navigator составили только 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). В настоящее время в тайм-чартере «Сибура» находятся восемь кораблей трех различных компаний.

Как писал РБК, общая доля Леонида Михельсона в «Сибуре» составляет 48,5%, Геннадия Тимченко — 17%, а Кирилла Шамалова — 3,9%.

В компании также подчеркнули, что все переговоры проводились исключительно с менеджментом компаний-судовладельцев, без привлечения их акционеров, а контракты с перевозчиками отражены в отчетности за соответствующие периоды.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко) были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с «Сибуром». Таких ограничений не было выявлено. «Сибур» выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента ее начала, полностью отраженной в публикуемой отчетности компании», — заявили в пресс-службе «Сибура».

Удачные инвестиции

Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. Как пишет Guardian, «Газпром инвестхолдинг» профинансировала Kanton Services, которая вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера. В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook.

В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись «для общекорпоративных целей», пишет «Новая газета». Мильнер сообщил журналистам, что Kanton Services вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Он указал на то, что об инвестиции «в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования».

В расследовании также говорится, что в 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3​ (зарегистрирован на острове Мэн) — вложил $191 млн в Twitter, пишет Guardian. Доля в Twitter, «профинансированная» ВТБ, была продана в 2014 году за $240 млн, сообщил Мильнер. Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».

Одним из фигурантов так называемого «Райского досье» стал Юрий Мильнер. В 2009–2010 гг. принадлежавший ему и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку — $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г., ссылается The New York Times (NYT) на сообщение DST.

The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолдинга» в Kanton Services в обмен на контроль над компанией. Контроль над управлением DST Global и его фондами всегда принадлежал и принадлежит Мильнеру, сообщил представитель DST.

Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет речь, ни «Новая газета», ни The Guardian не уточняют. Нет у изданий и данных о сумме сделки. Представитель Усманова не говорит, сколько «Газпром инвестхолдинг» инвестировал в акции Facebook и за сколько продал их.

Мильнер подтвердил Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который занимался изучением «Райского досье», что Kanton Services была одним из инвесторов DST при покупке акций Facebook. Он заверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки.

Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки с Twitter. А в 2014 г. DST вышел из капитала Twitter. Представитель ВТБ подтвердил ICIJ, что банк инвестировал в Twitter с помощью DST Global и впоследствии продал долю с прибылью.

Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» могли быть LP (limited partner) фондов Мильнера — это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США. Facebook и Twitter сообщили ICIJ, что должным образом изучили инвестиции Мильнера. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST.

Королева, госсекретарь США, Боно и так далее

Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила 249 тыс. клиентов в качестве компенсации £14,8 млн. Об этом сообщает The Guardian.

В герцогстве заявили, что не имели понятия об инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор пока об этом не сообщили журналисты. Свою долю в BrightHouse в герцогстве назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также упомянут в документах Appleby. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах. Компания, как отмечает издание, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). В то время пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене.​

В документах оказался и фронтмен U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian. На эти цели он потратил €5,8 млн. По данным ICIJ, певица Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.

Изучение документов Appleby силами ICIJ продолжится. Между тем министры финансов Евросоюза 7 ноября на своем очередном саммите обсудят возможность формирования единого «черного списка налоговых гаваней», сообщило агентство Reuters. По информации агентства, обсуждение вопроса «гаваней» было включено в повестку после публикаций Paradise papers.

Пока у ЕС нет общего списка юрисдикций, работа с которыми считалась бы нежелательной. Критерии отнесения юрисдикции к «налоговой гавани» различны, в законодательстве некоторых стран вообще нет такого понятия.

Создание общего списка придаст ему «больше веса», пишет агентство. Попавшие в такой список юрисдикции могут подпасть под санкции, если откажутся от сотрудничества по выявлению подозрительных транзакций, описывает возможный механизм действия черного списка Reuters. Как именно будет работать механизм и когда он заработает, пока непонятно.

Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный объем утечки корпоративной документации Glencore сейчас неочевиден, известно лишь, что в «райском архиве» есть какие-то документы по проектам, названным кодовыми словами «Проект США» (это документы по покупке в 2012 году Glencore крупного канадского зернотрейдера), «Проект Большая игра» (некая российская сделка — предположение о том, что они могут быть связаны с участием Glencore в приватизации «Роснефти», сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть — никаких сведений об этом просто нет), проекты «Рассвет», «Эверест» и другие. Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом.

Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в «райском архиве».

Откуда данные

Хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году. Об этом говорится в заявлении юридической консалтинговой компании Appleby Global, обслуживающей клиентов бермудских офшоров.

В компании отметили, что их обязанностью является «защита данных клиентов», поэтому Appleby Global пересмотрела подходы к обеспечению кибербезопасности и доступу к данным после инцидента, который «произошел в прошлом году».

«После того как были проведены соответствующие мероприятия, а их результаты протестированы командой Forensics (IT-компания, занимающаяся в том числе вопросами обеспечения кибербезопасности), мы уверены в том, что данные наших клиентов находятся в безопасности», — говорится в сообщении компании.

В заявлении Appleby Global отмечает, что компания не застрахована от промахов, однако добавляет: «Когда мы находим ошибки, действуем быстро, чтобы исправить их, делаем соответствующие заявления властям».

