Во сколько реально обошлась бюджету "Зенит-Арена"?

Окончательная цифра уже называлась неоднократно - правда, каждый раз она была разной. Так. например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отвечавший в последнее время за строительство стадиона, называл нам цифру в 43 млрд рублей.



Окончательный же расчет, как это бывает в рачительном хозяйстве, может быть сделан лишь после того, как будут просуммированы затраты по сделанным расходам на основании бухгалтерских документов. В домашнем хозяйстве - это чеки из магазинов, салонов, ресторанов и прочее, а в коммерческой компании или бюджетной организации - это сметы расходов, акты приемки-сдачи выполненных работ, закупленных материалов и соответствующие платежные поручения банкам.

Вот как раз с этими последними документами на строительстве стадиона на Крестовском острове, если выразиться помягче, - "полный бардак", который начался "с легкой руки" вице-губернатора Албина после смены предпоследнего генподрядчика строительства "Трансстроя" на последнего - "Метрострой". Смена и последовавшее завершение строительства были произведены столь стремительно, что с документацией, похоже, до сих пор не могут разобраться ответственные лица заказчика - Комитета по строительству Петербурга.



Хотя петербуржцам уже фактически дважды сообщили о сдаче стадиона в эксплуатацию: Хотя петербуржцам уже фактически дважды сообщили о сдаче стадиона в эксплуатацию: первый раз в декабре 2016 года - о сдаче первого этапа строительства , а второй раз в июне 2017 года, перед открытием Кубка Конфедераций - о завершении адаптации стадиона к требованиям ФИФА, однако до сих пор "Метрострой" не представил полноценную исполнительную документацию по стадиону, которая формально позволяет эксплуатировать стадион.



В настоящее время вся техническая документация в "Метрострое" свалена в коробки и лежит практически без движения. Сотрудников, способных работать с этими документами (чтобы изготавливать исполнительную документацию), у генподрядчика практически уже не осталось.



Сейчас оставшиеся сотрудники "Метростроя" пытаются судорожно "подбить" документацию по выполненным работам, чтобы отчитаться за полученные деньги. А получено их было немало, причем авансом в размере 100% стоимости контрактов. И здесь ухитряются "поймать рыбку в мутной воде": заказчик всячески затягивает оформление сводного сметного расчета по стадиону, пытаясь занизить стоимость выполненных работ реальными подрядчиками и включить в число как перевыполнивших план подрядчиков, близких к вице-губернатору Албину. Для этого Комитет по строительству СПб пересматривает сметы экспертиз в сторону снижения, запрашивает дополнительную информацию по ценам закупки, снижает объемы работ, чтобы не платить подрядчикам (до сих пор отдельным не выплачена заработная плата за месяцы, а, как говорил Албин, именно они "совершили подвиг"), и одновременно пытается включить в смету большое количество дополнительных соглашений на дополнительные работы, якобы выполненные компаниями, заведенными на стадион вице-губернатором.



В частности, руководитель Фонда капитального строительства Алексей Ватутин, выступающий в качестве основного лица заказчика строительства стадиона при общении с подрядчиками, так и заявляет выполнившим работы подрядчикам, что у них будут приняты не 100% объема работ, а лишь только 70%. Очевидно, оставшиеся 30% будут оформлены на компании, заведенные вице-губернатором?



Кроме того, настораживает недавно появившаяся информация о том, что Контрольно-счетную палату Петербурга покинул аудитор Юрий Илларионов, экс-сотрудник петербургского УФСБ, бывший заместитель руководителя Главного управления Центробанка по Петербургу, бывший заместитель гендиректора по экономической безопасности ОАО «Компания Усть-Луга» и топ-менеджер Российского агентства прямых инвестиций. Кроме того, настораживает недавно появившаяся информация о том, что Контрольно-счетную палату Петербурга покинул аудитор Юрий Илларионов, экс-сотрудник петербургского УФСБ, бывший заместитель руководителя Главного управления Центробанка по Петербургу, бывший заместитель гендиректора по экономической безопасности ОАО «Компания Усть-Луга» и топ-менеджер Российского агентства прямых инвестиций. А ведь он курировал проверку петербургского метрополитена и строящегося стадиона на Крестовском острове. Складывается впечатление, что кто-то пытается замести следы и вывести из игры слишком много знающих людей. Было бы правильным, если бы товарищ Илларионов отчитался бы о проделанной промежуточной работе по стадиону и метро - в этом случае мы могли бы получить хоть какое-то предварительное объективное представление относительно бюджетных расходов на строительство "Зенит- Арены", особенно произведенных в последнее время под управлением вице-губернатора Игоря Албина.



А свой подход к планированию расходов на строительство крупных объектов А свой подход к планированию расходов на строительство крупных объектов господин Албин наглядно продемонстрировал на Совете по культурному наследию при рассмотрении концепции реставрации и приспособления Апраксина двора с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором), выполненной "Студией-44" Никиты Явейна. На заседании совета лишь у вице-губернатора возникли серьезные вопросы к архитекторам. Во-первых, по мнению Албина, в концепции не прописаны этапы реализации - а мы-то уж знаем на примере "Зенит-Арены", как вице- губернатор "любит" разбивать строительство на этапы и, соответственно, растягивать сроки сдачи построенных объектов, попутно увеличивая стоимость работ. А во-вторых, вице-губернатор сходу заявил, что из своего опыта работы, в частности, с тем же стадионом на Крестовском острове, предварительную стоимость проекта в 7-8 млрд рублей "надо умножать, как минимум, на три". Как говорится, комментарии излишни...



Видимо, хаос и неразбериха с документами так и не позволят в ближайшее время жителям Петербурга, Счетной палате и правоохранительным органам узнать правду о расходах бюджета на "Зенит-Арену". Да и этого, судя по всему, очень не хотят отдельные должностные лица в Комитете по строительству Петербурга, который подчинен вице-губернатору Албину, поэтому и затягивают тему по отчетности по деньгам. А уже прошло более 10 месяцев с момента (26 декабря 2016 года), как стадион сдан в эксплуатацию, причем сдан без исполнительной документации. Такого вопиющего случая в России еще не было. И все это благодаря "организаторским способностям" вице-губернатора - траты с размахом, а вот организовать работу по отчетности за потраченные деньги он то ли не способен, то ли ему не хочется но определенным причинам.