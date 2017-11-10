Найдена личная дача губернатора Полтавченко на Рублевке

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко никогда не скрывал, что является крупным землевладельцем. В официальных декларациях можно увидеть, что в выборный 2014 год у него появились пять земельных участков вместо одного. При этом площадь объектов недвижимости почему-то осталось прежней — 0,3 га. Сохранилась и площадь жилого дома — 385,6 кв. м. А вот квартира в пользовании у градоначальника всегда была одна. Правда, в 2013 году эта жилплощадь уменьшилась на шесть квадратных метров. Автомобиля у Полтавченко отродясь в декларациях не было. Вероятно, он уже давно передвигается на служебных иномарках, купленных на деньги налогоплательщиков.





Управляет Петербургом Полтавченко второй срок, с 2012 года. До этого он работал полномочным представителем президента в регионах и налоговым полицейским, парламентарием. С Владимиром Путиным знаком еще по работе в КГБ в Петербурге в 1980-х годах.





Официально начиная с 2008 года Полтавченко заработал почти 60 млн рублей. В среднем он приносил в семейный бюджет около 5–6 млн рублей в год или 400–500 тысяч рублей в месяц. В рейтинге доходов губернаторов он занимает далеко не первую строчку. Сведения о более раннем заработке найти не удалось.





Его супруга, судя по доходам, все это время нигде не работала. Она приносила в семейную казну по 150–200 тысяч рублей в год: за 10 лет накопилось чуть больше 1,3 млн рублей. Скорее всего, она получает минимальную пенсию, 12–15 тысяч рублей в месяц. Российские пенсионеры должны взять у нее мастер-класс, как на «минималку» купить жилье на Крестовском острове в кризисный для страны год.





«Продай дачу — построй стадион»





Полтавченко повезло, что, отчитываясь перед горожанами, ему не нужно уточнять, где находятся его землевладения. Иначе ему было бы сложно объяснить, как столь скромная и богоугодная семья накопила на пять земельных участков в элитном коттеджном поселке на Рублевке, где рыночная стоимость участков скачет от 13 до 890 млн рублей. Футбольные фанаты как в воду глядели, проскандировав в 2012 году на Петровском фразу «Продай дачу — купи стадион».





По данным Росреестра (выписки имеются в распоряжении редакции), с декабря 2006 года в собственности Полтавченко находятся пять земельных участков в коттеджном поселке Горки-8. Площадь совпадает с декларируемой. Их кадастровая стоимость превышает 16,6 млн рублей. Судя по его официальной биографии, в год приобретения недвижимости он был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе и входил в Совет безопасности вместе с Сергеем Шойгу, Юрием Чайкой и Алексеем Кудриным.





Горки-8 были построены в 2003 году на 16 километре Рублево-Успенской трассы. Поселок занимает общую площадь около 68 га. В нем есть таунхаусы за 10–20 млн рублей и особняки за $20 млн — всего 120 домовладений. Строительство элитного поселка связывали с именем адвоката и бизнесмена Дмитрия Якубовского.









Ближайший сосед Полтавченко — бывший префект Северного административного округа Москвы, политик Олег Митволь. На чай к губернатору он не заходил, но деревянный дом, окруженный забором, видит часто.





«Я когда с ребенком гуляю, его дом прохожу. Деревянный, без золоченых предметов и дворцовых элементов. Все достаточно скромно. Но его лично гуляющим я не видел, внутри не был. Но, как я понимаю, после того, как он стал губерңатором Петербурга, он в доме этом и не появляется. А так тихий, хороший сосед, фейверков не запускает, скромно очень», — подтвердил он. По словам Митволя, построить с нуля дом в Горках-8 вышло дороже, чем купить землю.





Однако, судя по выпискам из Росреестра, Полтавченко купил уже готовый дом. Так, первыми владельцами земельных участков были разные люди. Но потом продажа этих участков шла по одной схеме: Ирина Якубовская продавала землю с жилым домом Сергею Мазанову, а тот спустя почти два года — Ставу Якоби. После этого участок перешел Полтавченко.





Семейная рокировка





В конце 1995 года в собственности у Полтавченко, его супруги и сына появилась квартира на Кронверкском проспекте площадью 117,5 кв. м. Как следует из выписки Росреестра, она им досталась в результате договора мены с «Городским ремонтно-строительным трестом 1». На сайте компании указано, что «ГРСТ-1» был инвестором и генподрядчиком строительства дома. Это флигель со стороны сквера перед «Ленфильмом» в Санкт-Петербурге.





В 2002 году семья решила избавиться от недвижимости, поэтому Полтавченко продали квартиру некоему Григорию Томчину, полному тезке бывшего депутата Госдумы первого и третьего созывов. На думских выборах 2003 года квартира такой площади не была указана в декларации кандидата. Сейчас недвижимость записана на Надежду Гутницкую.





Рыночную стоимость актива можно оценить в 20–30 млн рублей.





После продажи об этом доме губернатор не забывает. Например, он включен в региональную программу капремонта, говорится на портале «Наш Санкт-Петербург».





Эффективное расселение коммуналок





В 21 год Алексей Полтавченко, сын губернатора, стал совладельцем квартиры в 155 кв. м на улице Мичуринская. Полтавченко-старший любит вспоминать в интервью, что жил когда-то в петербургской коммуналке. «Я с 7 до 17 лет жил в коммуналке на Невском проспекте», — рассказывал он в интервью «Новой газете».





Сыну принадлежит больше половины (736\1146 долей) дома на Мичуринской. Эта жилплощадь когда-то тоже была коммунальной квартирой, говорится в Росреестре.



Официальная планировка четвертого этажа, которым на 3/4 владеет сын губернатора Полтавченко.



На портале «Наш Санкт-Петербург» о доме сказано, что строение шестиэтажное, дореволюционной постройки и не прошедшее капитальный ремонт. Однако за последние 10 лет он пережил ремонт кровли, лифтов, системы отопления, электроснабжения и водопровода. Из бюджета потратили более 13 млн рублей, и будут тратить еще. В феврале 2014 года волевым решением Георгия Полтавченко дом попал в региональную программу капремонта: он участник аж шести программ, сказано на сайте жилкома.





Квартиры на улице Мичуринская можно приобрести за 80–300 тысяч рублей за квадратный метр, хотя можно встретить предложения и за 1,7 млн рублей. По скромным подсчетам, Полтавченко-младший является совладельцем квартиры стоимостью от 12 до 46 млн рублей.





В Москве на Рочдельской, 12 или в «доме правительства» Алексей Полтавченко владеет 200,6 кв. м, писала «Новая газета». В расследовании сказано, что он приватизировал квартиру в 2004 году, когда отец был полпредом ЦАО, а он сам отпраздновал девятнадцатилетие. Издание оценило эту недвижимость в 100,4 млн рублей. По закону приватизировать государственную собственность по договору соцнайма чиновники и члены их семьи могут только продав или обменяв уже имеющуюся недвижимость.





Олимпийская деревенька





С августа 2008 года Екатерина Полтавченко, супруга губернатора, владеет квартирой площадью 210 кв. м на улице Вязовая в Санкт-Петербурге. Квартира подобной площади отражена в декларациях.





В домах на этой улице стоимость квадратного метра скачет от 270 до 430 тысяч рублей. Значит, сейчас семейный актив можно оценить в 50–90 млн рублей.





Однако мы помним, что Екатерина Полтавченко приносила в семейный бюджет по несколько сотен тысяч рублей в год. А в год приобретения она официально заработала еще меньше –—16,3 тыс. рублей за весь год. Пенсионеры, находящиеся за чертой бедности, могут ей только позавидовать.



Можно предположить, что в приобретении недвижимости помогал супруг. Но десятков миллионов рублей в декларации 2008 года мы не видим.





Как писали СМИ, в 2008-м у Полтавченко (тогда полпреда ЦАО) был самый большой доход среди коллег. Он декларировал 6,8 млн рублей. Для сравнения, полпреды других регионов зарабатывали на 2–3 млн меньше Полтавченко. Его доход тогда был даже выше заработков Сергея Нарышкина (в 2008 руководил АП), Владислава Суркова (замруководителя АП), Сергея Шойгу (возглавлял МЧС), Владимира Путина (тогда был в статусе премьера), Дмитрия Медведева (работал российским президентом).

На портале «Наш Санкт-Петербург» указано, что дом на Вязовой улице был построен в 2002 году. Входит в жилой комплекс «Олимпийская деревня», застройщик — компания «Еврострой». Цены на квартиры скачут от 24 до 140 млн рублей. В компании сориентировали, что квартира площадью 200 кв. м будет стоить 50–90 млн рублей, в зависимости от того, куда выходят окна: во двор или с видом на реку.





«Внутренняя инфраструктура новостройки тщательно спланирована: на территории возведен спорткомплекс с волейбольным залом и фитнес-центром, теннисным кортом и бассейном, а также салоном красоты и сауной. К услугам жильцов — собственный кинотеатр, кафе, медицинский центр и супермаркет. В ЖК оборудована детская игровая комната, где можно оставить ребенка под присмотром няни. Многие вопросы жильцов могут решаться «системой портье» — через нее можно вызвать такси или забронировать билеты, отправить вещи в химчистку и получить их обратно, а также службой room-service, которой можно заказать уборку и небольшие ремонтные работы, закупку продуктов, подготовку и обслуживание домашних торжеств, доставку еды из ресторанов», — говорится в описании «Олимпийской деревни».





«Про этот комплекс сегодня сказали знакомые у кого там квартира, но они не живут там, там живет наш губернатор, теперь вход по пропускам, вплоть до обслуживающего персонала, няньки, домработницы и т.д… все отслеживается, охрана ФСО там дежурит типа всех гастеров кто там ремонты делал- всех поперли или вот вот потихоньку их уходят…» — так описывал один из пользователей сайта Citywalls одну из самых дорогих многоэтажек Петербурга (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).



Таким образом, по скромным и непрофессиональным подсчетам, семья Полтавченко приобрела недвижимость стоимостью от 123 до 240 млн рублей.



