Давка после футбольного матча Россия—Аргентина

Болельщики, посетившие товарищеский футбольный матч Россия—Аргентина на московском стадионе «Лужники», выразили в соцсетях недовольство организацией мероприятия. По их словам, еще до начала матча перед входом на стадион образовались очереди. После окончания матча из-за большого потока желавших покинуть помещение выходы были на время перекрыты. Очевидцы отметили, что давка была не только в здании, но и на улице — очереди тянулись вплоть до станций метро.









«Мы сидели на верхнем секторе трибуны А. Стюарды сказали, что сначала должен освободиться нижний ярус. Но даже после этого нас долго не выпускали. Потом мы застряли на лестнице, ведущей вниз с сектора. Потом уже на улице хотели направиться к "Воробьевым", но полицейские не разрешили. В итоге оказались в "пингвиньей" толпе, которая еле продвигалась в сторону "Спортивной". И в какой-то момент мы услышали: "Станция "Спортивная" переполнена, двигайтесь в сторону "Фрунзенской". А это приличное расстояние. На улице не лето, многие с детьми, пожилых хватало. Но и это еще не все! На "Фрунзенской" нам тоже рекомендовали идти еще пешком до "Парка культуры", потому что в поезда не втиснуться»,— приводит «Спорт Экспресс» слова женщины, которая была на матче.





Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал происходившее так: «Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи».





Господин Мутко подчеркнул, что все жалобы в соцсетях будут изучены. «Да, в этот раз пока организацией занимались сами "Лужники", но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды»,— объяснил он.





Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, на увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта «повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля».





Что же касается ближайшей к стадиону станции «Воробьевы горы», то она после окончания игры не работала на вход. В полиции это объяснили тем, что на пути к станции расположен находящийся на реконструкции бассейн.



