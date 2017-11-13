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Полтавченко возвращает в Петербург вытрезвители
13.11.2017
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил продумать до конца года проект создания единого вытрезвителя в северной столице, пишет «Интерфакс».

«Проще и лучше было бы не эти отделения где-то (в медицинских учреждениях — „Интерфакс“) открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдем», — сказал Полтавченко на совещании с руководителями правоохранительных органов и органов исполнительной власти, посвященном борьбе с незаконным оборотом алкоголя и профилактике его потребления, в понедельник. Губернатор поручил проработать идею создания такого учреждения до 15 декабря.

По итогам десяти месяцев 2017 года, отметил губернатор, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 3%. В то же время количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 6%. «На сегодняшний день каждое восьмое из общего числа раскрытых преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Полтавченко.

В свою очередь прокурор города Сергей Литвиненко, обозначая проблему с потреблением алкоголя в Петербурге, заявил, что более тысячи человек ежегодно уходят из жизни по причинам, связанным с алкоголем.

«Фактически, убрав алкогольный маркер, мы можем сохранить сотни и сотни людей. Но как убрать, если сегодня негде практически освидетельствовать в Санкт-Петербурге на состояние алкогольного опьянения?» — сказал Литвиненко, обозначая проблему с потреблением алкоголя в Петербурге.

В 1991 году в Петербурге было 20 вытрезвителей. К 2006-му осталось 8.

Самый современный вытрезвитель, в Калининском районе, открыли с помпой в 2005-м. Там были мягкие кровати, современные навесные потолки и пол с подогревом. Основной контингент составляли рабочие с окрестных заводов, в дни получки. А в 2009 году случился пожар в 61-м отделе милиции, который также располагается на Кондратьевском проспекте. Чтобы разместить 80 сотрудников, помещения вытрезвителя подошли как нельзя лучше. И сейчас 61-й отдел по-прежнему занимает здание бывшего вытрезвителя.

МВД закрыл последние вытрезвители в России  в 2011 году. В Петербурге их ликвидировали досрочно - еще в 2010 году. Почти все помещения отошли милиции.

А тем временем в Финляндии вытрезвители стали открывать в конце 2000-х. Пьяных, подобранных на улице, если они были в сознании, заставляли дышать в трубочку, и если результат показывал больше 2 промилле, его везли в больницу. В каждой больнице есть помещение для пьяных, внешне здоровых пациентов - камера с дыркой в полу и резиновым матрасом.

Для тех, у кого показатель меньше 2 промилле, - вытрезвители. Их задача -  чтобы человек не замерз на улице. В вытрезвители все проходят осмотр врача, который измеряет давление и делает анализ крови. Выпустить оттуда могут сразу, как только пациент попросится обратно или за ним приедут. Как уверяют русские пациенты, никаких неприятностей с дальнейшим получением визы визит в вытрезвитель не несет.

Кстати, первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на ул. Марата, 79. Почему же власти города именно сейчас озаботились давней проблемой. Так ведь ЧМ-2018 на носу, перед иностранцами неудобно.

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