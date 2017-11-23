Сечин и Миллер могут спать спокойно

Российский журнал Forbes отказался от рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей госкомпаний за 2017 год. Вместо него в декабрьском номере опубликован рейтинг директоров-капиталистов: в нём указаны не доходы топ-менеджеров, а стоимость акций, которыми они владеют.





Руководитель объединённой редакции Forbes Николай Мазурин рассказал «Ведомостям», что издание отказалось от рейтинга топ-менеджеров из-за того, что редакция «сказала всё, что хотела сказать», а «ничего нового сказать уже нельзя».

Он также отметил, что не знает, вернётся ли издание к рейтингу зарплат топ-менеджеров.





Главный редактор российской версии Forbes Николай Усков добавил, что проблемы с составлением рейтинга частично связаны с его подтверждением.





Рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей местных компаний выходил в российской версии Forbes с 2012 года. В разное время его возглавляли глава правления ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.



