«Метеор-М» упал в океан

Вывод гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2–1 был основной задачей запуска ракеты «Союз-2,1б», которая стартовала с космодрома Восточный сегодня 8:41 мск. В «Роскосмосе» присутствующим на космодроме журналистам объявили, что связь со спутником установить не удалось «из-за отсутствия аппарата на целевой орбите».





Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» мог упасть в океан, не достигнув заданной орбиты, сообщили источники агентств «РИА Новости» и «Интерфакс». Информация со спутника «Метеор-М» должна была поступать после 9:42 мск, когда, как планировалось, разгонный блок достиг бы целевой орбиты. Однако спустя два часа после этого телеметрия не приходила, что позволило предположить наличие нештатной ситуации.







Источник агентства ТАСС сообщил, что причиной ЧП мог стать взрыв разгонного блока «Фрегат» после первого включения его двигателей. Несгоревшие в плотных слоях обломки разгонного блока «Фрегат» должны были затонуть в несудоходном районе Тихого океана около 14:15 мск.



«Метеор-М» № 2–1 — третий аппарат космического комплекса «Метеор-3М», который создается в корпорации ВНИИЭМ. Он предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации для прогнозов погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.



Космический аппарат был застрахован компанией СОГАЗ на 1,23 млрд руб., ракета-носитель «Союз 2.1б» и разгонный блок «Фрегат» — на 1,35 млрд руб., следует из материалов страховой компании.





Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, получивший выговор за первый пуск с Восточного, поторопился отрапортовать журналистам: «Дорогие коллеги, от себя лично и от всей коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты. Мы по старой доброй русской традиции набили необходимое количество шишек, но теперь нам проще и яснее, с кем работать, как работать, как четко обеспечить абсолютный контроль». Ждем отставки?





На заданные орбиты также не попали еще 18 спутников попутной нагрузки, включая "Бауманец-2", который разработали студенты МГТУ имени Баумана. Но главная потеря - это трехтонный «Метеор-М».





Рогозин: "...Мы хотели бы, чтобы все космодромы России были именно такого стандарта качества и технического обеспечения. Крайне важно также и то, что мы входим в пусковую кампанию. В декабре перед новым годом еще один у нас пуск — тоже ракеты «Союз 2.1б», но уже с космическими аппаратами, которые находятся в высокой степени готовности».





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