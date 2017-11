"Допинговый дневник" Родченкова The New York Times опубликовало выдержки из дневников бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приобщила эти дневники к остальным материалам по делу о допинговых махинациях во время Игр-2014 в Сочи. Более того, если судить по мотивировочной части вердикта по делу лыжника Александра Легкова, дневниковые записи стали одним из весомых аргументов не в пользу российского атлета.

The New York Times не публикует все дневники целиком, в чистом виде, если так можно сказать. Это авторский материал, в который вставлены цитаты из записей Родченкова. Журналист Ребекка Руис, например, сначала еще раз напоминает о сложившейся вокруг России ситуации, рассказывает, что из себя представляют эти дневники – два толстых ежедневника, исписанных убористым почерком.

"В дневниках подробно излагаются вполне конкретные дискуссии о мошеннических схемах, которые он вел с должностными лицами, включая в то время министра спорта РФ Виталия Мутко, его зама Юрия Нагорных и Ирину Родионову – замдиректора Центра спортивной подготовки сборных России", – говорится в статье.

В материале The New York Times приводятся следующие записи из дневников Родченкова.

Запись от 8 января 2014 года: "Позвонил Нагорных – вызывал всех на ковер. Приехал в министерство, ждал Нагорных, два часа обсуждали детали подготовки к Сочи".

Запись от 13 января 2014 года: "Киушкин пришел с множеством новостей. Кроме того, он принес свежеприготовленный "Мартини". Я сразу все правильно понял". Руис поясняет, что речь идет о помощнике Родионовой Алексее Киушкине, который принес Родченкову уже ставший легендарным коктейль "Дюшес" – смесь из трех анаболических стероидов и вермута "Мартини", которой нужно было полоскать рот.

Запись от 29 января 2014 года: "Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из под контроля, полный хаос". Пояснение The New York Times – Родченков все эти дни выражал разочарование тем, что чиновники так ясно и не изложили свои планы по транспортировке из Москвы в Сочи сотен образцов "чистой" мочи, которую топ-атлеты месяцами собирали в баночки из-под детского питания и бутылочки из-под соды.

Запись от 1 февраля 2014 года: "Закончил полную инвентаризацию. Здесь ничего не готово". Пояснение The New York Times – Родченков по указанию Нагорных осмотрел здание, прилегающее к его лаборатории и контролируемое ФСБ. Там хранилась привезенная моча. Ученый удивлялся, что она не рассортирована по видам спорта или по именам атлетов.

Запись от 3 февраля 2014 года: "Мы обсудили все вопросы. Он хочет сохранить Сочи в качестве резервного объекта". Пояснение The New York Times – в этот день Родченков встречался с Мутко, передал ему копию "списка Дюшес", назвав имена десятков российских атлетов, которые якобы участвовали в допинговой программе. Во время беседы Мутко предложил сохранить лабораторию в Сочи как место для будущих экспериментов.

14 марта 2014 года Родченков писал, что разговаривал по телефону с Мутко, которому не нравилось то, что неэффективно скрывается факт употребления допинга ходоком Ириной Лашмановой. 21 апреля Родченков спорил с Нагорных о том, стоит ли скрывать это. Ученый боялся привлечь лишнее внимание и поставить под угрозу аккредитацию своей лаборатории. В итоге в июле 2014-го Лашманова была дисквалифицирована.

Собственно, это все.

