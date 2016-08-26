Госдума решила контролировать аптечный алкоголизм

Производители лекарств с содержанием спирта более 0,5% должны будут подключиться к Единой государственной автоматизированной системе учета алкоголя (ЕГАИС) и фиксировать в ней данные о производстве, поставках и использовании для собственных нужд. Об учете розничных продаж пока речи не идет.

Соответствующий законопроект в пятницу рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении, пишет газета "Коммерсант". Под его действие подпадут, например, настойки "Боярышник" или "Пустырник" - популярные из-за невысокой стоимости алкогольные суррогаты, прозванные "фунфыриками".

Предприятия, производящие спиртосодержащие лекарственные средства, должны подключиться к ЕГАИС, для того чтобы регулятор мог отслеживать закупки фармсубстанции этанола. В Минфине изданию сообщили, что речь идет только о подключении к ЕГАИС производителей фармсубстанций этилового спирта. Отчитываться о поступлениях и продажах производителям аптечных настоек в случае одобрения законопроекта придется с 31 марта 2017 года.

Один из источников газеты говорит, что в решении о подключении к системе учета алкоголя производителей настоек нет ничего нового, это было предусмотрено "дорожными картами".

Сотрудники казанской компании "Татхимфармпрепараты", выпускающей настойки, растворы и концентраты с содержанием более 9% спирта, подсчитали, что стоимость установки одного "счетчика" системы ЕГАИС обойдется им примерно в 1 млн рублей. Стоимость продукции, соответственно, может вырасти примерно в два раза.

Отметим, объем рынка "фунфыриков" аптечного происхождения директор Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз прошлой осенью оценивал в 120-150 млн литров в год, то есть 10% от всего выпитого страной алкоголя.