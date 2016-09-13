Сечин намерен управлять движением айсбергов в океане

«Роснефть» организовала научную экспедицию в Арктику, в ходе которой НК опробует технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов с помощью внешнего воздействия.





В экспедиционных целях будут задействованы ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников».





«Данный опыт позволит в будущем обезопасить объекты морской инфраструктуры от взаимодействия с айсбергами при ведении промышленной деятельности на арктическом шельфе», – сказано в официальном сообщении «Роснефти».





О намерении создать комплексную систему управления ледовой обстановкой в Арктике в «Роснефти» заявили еще в 2014 году. Руководство НК заявило, что это поможет обеспечить безопасность геологоразведки на шельфе северных морей, а также откроет возможности для самостоятельного освоения арктического шельфа.



