Путин предложил Володину занять пост спикера Госдумы

На встрече с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин напомнил, что накануне подписал указ о назначении спикера Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР). По его словам, в связи с этим назначением возник вопрос о новом спикере. Президент оговорился, что решать этот вопрос должны сами депутаты.
«Но мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] будем просить, во всяком случае, «Единую Россию» поддержать кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина», — сказал президент.
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме шестого созыва Владимир Васильев после выступления Путина сказал, что в партии поддерживают предложение парламента об избрании Володина.
Переход на пост спикера Госдумы удобен для самого Володина, поскольку дальше работать в администрации президента он не мог, так как новым руководителем кремлевской администрации стал Антон Вайно, который был заместителем Володина еше в аппарате правительства.