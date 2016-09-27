Путин предложил Володину занять пост спикера Госдумы

На встрече с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин напомнил, что накануне подписал указ о назначении спикера Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР). По его словам, в связи с этим назначением возник вопрос о новом спикере. Президент оговорился, что решать этот вопрос должны сами депутаты.





«Но мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] будем просить, во всяком случае, «Единую Россию»​ поддержать кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина», — сказал президент.





Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме шестого созыва Владимир Васильев после выступления Путина сказал, что в партии поддерживают предложение парламента об избрании Володина.



