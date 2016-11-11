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Патрушев извинился за попытку россиян убить премьер-министра Черногорииl
11.11.2016
Близкие к сербскому правительству источники одной из самых популярных британских газет The Guardian сообщили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград принес извинения за попытку государственного переворота в Черногории, в рамках которого, возможно, российскими гражданами планировалось покушение на премьер-министра страны.

По информации журналистов, во время своего визита в Белград Патрушев подчеркивал, что предполагаемые заговорщики действовали самостоятельно, без санкции Кремля. После отъезда главы Совбеза россиян, которых уличили в подготовке военного переворота и покушения на Мило Джукановича, депортировали из страны.

Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что при задержании у граждан РФ было обнаружено 120 тысяч евро, униформа спецназа и спецоборудование, позволявшее организовать слежку за премьер-министром.

Как стало известно журналистам, предполагаемые преступники планировали одеться в полицейскую униформу, проникнуть в здание черногорского парламента в Подгорице и застрелить Джукановича. После этого они намеревались установить в стране пророссийский режим, отмечает издание.

Источники в дипломатических кругах пояснили, что Белград в режиме секретности выслал из страны заговорщиков вскоре после личного вмешательства Патрушева, который прилетал в Белград 26 октября, чтобы "потушить" скандал. Официальные власти Сербии при этом отрицают факт депортации граждан РФ.

6 ноября специальный прокурор Черногории по оргпреступности Миливой Катнич сообщил, что накануне выборов была раскрыта "мощная организация" примерно из 50 россиян, сербов и черногорцев. Они планировали заговор, целью которого был захват парламента после выборов, прошедших 16 октября, и уничтожение премьер-министра. По словам Катнича, 14 человек были арестованы, двое россиян находятся в розыске.

Катнич заявлял, что группа была организована "русскими националистами". При этом он уточнял, что органы правопорядка Черногории не располагают какими-либо доказательствами, что с заговором связаны российские власти.

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