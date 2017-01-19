Жизнь Сечина находится под угрозой

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в грубой форме ответил журналисту «Дождя» в ответ на вопрос, почему глава компании Игорь Сечин единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется «мигалкой». «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — сказал корреспонденту Леонтьев.





О том, что Сечин пользуется спецсигналом, «Дождю» рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник. В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.





До 2012 года Сечин передвигался на автомобиле со спецсигналом как вице-премьер. Однако авторам материала не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой». Все ведомства, сотрудники которых могут пользоваться «мигалкой», перечислены в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов», который он подписал в мае 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 «мигалки», администрации президента — 22, ФСБ — 207. «Роснефти» и других государственных компаний в указе нет.





Позже пресс-секретарю "Роснефти" позвонили журналисты BBC. Михаил Леонтьев отреагировал на просьбу о комментарии достаточно эмоционально.

"Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? [...] Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-би-си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. […] Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос", — сказал Леонтьев.

При этом Леонтьев подтвердил, что Сечин действительно пользуется спецавтомобилем со световыми сигналами.





Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании, следует из слов собеседника «Дождя». Из-за этого же, по его версии, и «мигалка».



