Медведев назначил Осеевского главой "Ростелекома"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал директиву правительства о назначении главой "Ростелекома" бывшего вице-губернатора Петербурга, зампредседателя правления ВТБ Михаила Осеевского, сообщается на сайте кабмина 1 марта.





Осеевский поблагодарил Медведева за доверие, отметив, что новая должность потребует от него серьезной ответственности, поскольку "Ростелеком" является базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли. "И от того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики", — подчеркнул он.





По его словам, в последние годы компания серьезно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов. "Тем не менее, очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, и реализацию программы устранения цифрового неравенства", — сказал Осеевский.





Медведев выразил надежду на то, что "Ростелеком" увеличит количество сервисов, удобных как для граждан, так и для других компаний, меняясь "сообразно тому, как меняется в целом этот рынок в мире". "Надеюсь, что и наша государственная компания будет соответствовать всем современным тенденциям", — подчеркнул премьер.



