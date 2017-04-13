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Лениградская Правда
13 АПРЕЛЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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Бывшего главу Марий Эл задержали за взятку
13.04.2017
Бывший руководитель республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Маркелова.

В московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены идут обыски. При каких обстоятельствах и за что получил взятку Маркелов, не сообщается. По данным «Интерфакса», ее размер составляет 250 миллионов рублей.

Издание 7×7 утром 13 апреля писало, что Маркелов вызван на допрос в ФСБ.

Маркелов 6 апреля покинул свой пост.

В начале апреля Леонид Маркелов подал в отставку по собственному желанию. Незадолго до его отставки сообщалось, что Маркелов может уйти в Совет Федерации, однако назначения не произошло. Маркелов руководил Марий Эл на протяжении 16 лет.

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