Бывшего главу Марий Эл задержали за взятку

Бывший руководитель республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Маркелова.





В московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены идут обыски. При каких обстоятельствах и за что получил взятку Маркелов, не сообщается. По данным «Интерфакса», ее размер составляет 250 миллионов рублей.





Издание 7×7 утром 13 апреля писало, что Маркелов вызван на допрос в ФСБ.





Маркелов 6 апреля покинул свой пост.



