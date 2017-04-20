Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл

Во время обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова в Йошкар-Оле обнаружены предметы роскоши, представляющие историческую и культурную ценность, сообщает интернет-журнал "7x7".





По данным издания, сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли из особняка в центре Йошкар-Олы прижизненное издание стихов Александра Сергеевича Пушкина с личным автографом "солнца русской поэзии", а также рукописи известного русского историка и писателя XVIII века Николая Михайловича Карамзина.





Кроме того, в особняке нашли также произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.



Официальные кадры изъятого у Маркелова имущества, по данным сайта, будут опубликованы позднее на этой неделе. Между тем эксперты оценили стоимость произведений искусства, найденных у Маркелова, в несколько десятков миллионов евро.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о взятке, в получении которой подозревают бывшего главу региона. Ранее адвокат еще одного фигуранта дела - предпринимателя Николая Кривашина - Игорь Трунов сообщал, что помимо обысков в йошкар-олинской квартире Маркелова обыски прошли также в квартире дочери Маркелова в Москве, а также в доме его супруги.



