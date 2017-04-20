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Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
Во время обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова в Йошкар-Оле обнаружены предметы роскоши, представляющие историческую и культурную ценность, сообщает интернет-журнал "7x7".
По данным издания, сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли из особняка в центре Йошкар-Олы прижизненное издание стихов Александра Сергеевича Пушкина с личным автографом "солнца русской поэзии", а также рукописи известного русского историка и писателя XVIII века Николая Михайловича Карамзина.
Кроме того, в особняке нашли также произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Официальные кадры изъятого у Маркелова имущества, по данным сайта, будут опубликованы позднее на этой неделе. Между тем эксперты оценили стоимость произведений искусства, найденных у Маркелова, в несколько десятков миллионов евро.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о взятке, в получении которой подозревают бывшего главу региона. Ранее адвокат еще одного фигуранта дела - предпринимателя Николая Кривашина - Игорь Трунов сообщал, что помимо обысков в йошкар-олинской квартире Маркелова обыски прошли также в квартире дочери Маркелова в Москве, а также в доме его супруги.
Телеканал Life сообщал о большом списке объектов недвижимости стоимостью около 500 млн рублей, которыми могут владеть Маркелов и члены его семьи. По данным издания, в Йошкар-Оле семье Маркеловых принадлежат две квартиры общей площадью около 500 кв. метров и коммерческая в здании на Воскресенской набережной. В Москве опальный политик владеет квартирой на улице Машкова близ Чистых прудов площадью 71 кв. метров и стоимостью около 30 млн рублей.
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