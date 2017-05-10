Дочь Путина тратит сотни миллионов рублей на "прочие расходы"

Расходы фонда «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») Катерины Тихоновой, которую СМИ называли дочерью Владимира Путина, в 2016 году составили более 646 миллионов рублей.





Согласно опубликованной на сайте Минюста отчетности, более половины расходов — 332 миллиона рублей — пришлось на «целевые мероприятия», почти 85 миллионов были потрачены на содержание аппарата.





Более 200 миллионов рублей расходов приходятся не на целевые средства, а на деньги, полученные от «выполнения работ, оказания услуг»; из них 133 миллиона были потрачены на «прочие расходы», 33 миллиона — на уплату налогов и сборов.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», обратившая внимание на публикацию отчета, расходы фонда по сравнению с 2015 годом выросли более чем в полтора раза — тогда он составил около 411 миллионов рублей. В 2014 году фонд потратил 281 миллион рублей, а в 2013-м — всего 65 миллионов.





Тихонова работает гендиректором фонда. В его попечительский совет входят руководители "Роснефти", "Транснефти", "Росатома", РФПИ, "Ростеха", "Сибура", Газпромбанка.





"Иннопрактика" участвует в масштабном проекте расширения МГУ, предусматривающем создание так называемой научно-технологической долины. МГУ разрабатывает концепцию долины с 2013 года. Ректор МГУ Виктор Садовничий оценивал проект в 110 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов по текущему курсу).



