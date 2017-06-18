Кремль прокомментировал неудобные sms-вопросы Путину

В четверг, 15 июня, прошла очередная прямая линия с Владимиром Путиным, которую в прямом эфире транслировали крупнейшие федеральные каналы. На этот раз организаторы применили необычный прием: на большой экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, многие из которых носили достаточно жесткий характер.





Песков уточнил, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог их не увидеть". Об этом он заявил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".





"Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе", — сказал пресс-секретарь.





При этом Песков отметил, что многие вопросы носили "эмоциональный характер", которые "не подразумевают ответа". Однако были и критические обращения. "Вот на них мы пытаемся найти ответы", — заявил представитель Кремля.



