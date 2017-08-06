Предвыборная кампания Путина: в погоне за щукой (ВИДЕО)

Телеканал НТВ разместил на своем сайте видеозапись с кадрами погони президента России Владимира Путина за щукой во время его отпуска в Южной Сибири. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне рассказывал, что на Путине во время рыбалки была установлена камера GoPro, и скоро эти уникальные кадры будут опубликованы.

На опубликованной телеканалом записи запечатлен непосредственно момент поимки рыбы: президент медленно подплыл к щуке, а затем выстрелил в нее из ружья для подводной охоты. Затем Путин уже с уловом возвращается к лодке, где его ожидали операторы и другие участники рыбалки.

Напомним, с 1 по 3 августа Путин по пути в Благовещенск сделал остановку в Туве. По словам Пескова, президент побывал в тайге, порыбачил в горных озерах, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Путина на отдыхе сопровождал министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол.

Песков также рассказывал, что президент "гонялся за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился". "Есть достаточно уникальные кадры его охоты на щук. Эти кадры вместе с другими видео и фото материалами, включая совершенно гениальные съемки с квадрокоптера мы сделаем доступными для всех", - пообещал пресс-секретарь.

По словам Пескова, эти записи должны были стать доступны для телеканалов 7 августа, а чуть позже в тот же день они "без какой либо редактуры" будут опубликованы на сайте Кремля.



Подробнее: http://www.newsru.com/russia/05aug2017/shuka.html