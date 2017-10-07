Количество анонимных звонков о минировании объектов в Москве превысило 130

Количество анонимных звонков о минировании объектов в Москве за сегодняшний день превысило 130, сообщает ТАСС.





"В правоохранительные органы с начала дня поступило более 130 сообщений об угрозах взрыва. Из всех зданий эвакуированы около 100 тысяч человек", - говорится в сообщении агентства.





В частности, сегодня эвакуировали ТЦ "Тройка" и здание Мособлдумы, школы, вузы и детсады.



Столичная полиция проверяла сообщения об угрозах взрыва на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. "Кинологи проверяли три сообщения об угрозах взрыва", - рассказал источник.





Ранее стало известно о сообщениях о минировании трех аэропортов Москвы. "Минировали" отель Marriott на Новом Арбате и гостиницу «Космос», «Мосфильм» и спорткомплекс «Лужники». Также в списке — более 20 школ, детские сады и районные управы. Угроза взрыва нигде не подтвердилась.







С середины сентября по всей России идут массовые эвакуации. Звонки поступают от неизвестных, информация о минировании не подтверждается. В ФСБ ранее сообщили, что за лжеминированиями стоят четыре гражданина России, находящиеся за границей. Предполагается, что у них есть сообщники на территории страны.





Всего за это время были эвакуированы около 900 тыс. человек в 120 городах, а якобы заминированы — почти 2 тыс. зданий. В пятницу волна угроз в столице стала самой массовой за весь месяц телефонных атак.