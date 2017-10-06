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Лениградская Правда
6 ОКТЯБРЯ 2017, ПЯТНИЦА
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Директор ФСБ знает, кто "взрывает" Россию
6.10.2017
Звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, и у них есть пособники на территории России. Об этом в четверг, 5 октября заявил журналистам директор ФСБ России Александр Бортников во время визита в Краснодар.

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сообщил Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров, проходившего 4-5 октября в Краснодаре.

Как сообщал «Югополис», во время пребывания директора ФСБ в городе полиция Краснодара обследовала 9 школ после анонимных сообщений об опасных устройствах, заложенных там. В образовательных учреждениях ничего не было обнаружено.

Волна ложных минирований началась в российских регионах 11 сентября и продолжается до сих пор. Она коснулась более 100 городов, в том числе и Москвы. Среди «заминированных» объектов — торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. В России только за одну неделю после анонимных звонков эвакуировали 400 тысяч человек. Ущерб составил уже более 300 миллионов рублей.

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