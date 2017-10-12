Патриарх Кирилл высказался о фильме "Матильда"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при трактовке истории важно избегать домыслов, «которые способны ранить огромное количество людей». Таким образом, патриарх прокомментировал «еще не вышедший на экраны, но уже ставший печально известным фильм», предположительно, имея ввиду киноленту Алексея Учителя «Матильда». На заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви патриарх поднял вопрос о возможности объективной оценки истории.





«Спорный вопрос и предмет баталий. История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов»,— приводит слова патриарха пресс-служба РПЦ.





Фильма «Матильда», посвященный отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызвал протесты среди радикально настроенных православных верующих. Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить показ киноленты, а режиссеру Алексею Учителю грозит проверками по обвинению в коррупции.



