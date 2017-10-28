Сечин отказалась от добычи нефти в Черном море

"Роснефть" из-за санкций добровольно приостановила действие лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти в восточной части акватории Черного моря. Соответствующее ходатайство компании было удовлетворено Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), передает ТАСС.





Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин анонсировал начало бурения в Черном море совместно с итальянской компанией Eni в конце декабря - начале января. Однако, как пояснили в компании, "в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным".





"К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке", - пояснил представитель "Роснефти".





Он отметил, что "Роснефть" будет постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициирует досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка.





Как поясняет газета "Ведомости", по условиям лицензии Южно-Черноморского участка "Роснефти" надо было до 2018 года выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 года - закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.





"Роснефть" и Eni договорились о стратегическом партнерстве в 2012 году. Согласно договоренностям, Eni должна полностью профинансировать геологоразведочные работы. Общие инвестиции в проект должны были составить от 50 до 55 млрд долларов.



