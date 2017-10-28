 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
В Петербурге арестована квартира дочери Собянина
Лениградская Правда
28 ОКТЯБРЯ 2017, СУББОТА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Сечин отказалась от добычи нефти в Черном море
27.10.2017
"Роснефть" из-за санкций добровольно приостановила действие лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти в восточной части акватории Черного моря. Соответствующее ходатайство компании было удовлетворено Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), передает ТАСС.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин анонсировал начало бурения в Черном море совместно с итальянской компанией Eni в конце декабря - начале января. Однако, как пояснили в компании, "в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным".

"К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке", - пояснил представитель "Роснефти".

Он отметил, что "Роснефть" будет постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициирует досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка.

Как поясняет газета "Ведомости", по условиям лицензии Южно-Черноморского участка "Роснефти" надо было до 2018 года выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 года - закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.

"Роснефть" и Eni договорились о стратегическом партнерстве в 2012 году. Согласно договоренностям, Eni должна полностью профинансировать геологоразведочные работы. Общие инвестиции в проект должны были составить от 50 до 55 млрд долларов.

В середине сентября руководство Евросоюза продлило до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан РФ и юридических лиц, введенные из-за ситуации на юго-востоке Украины. В частности, был продлен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть").

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Cбербанк потратился на дорогую импортную мебель
28.10.2017
Банкиры потратились с размахом — немецкие комоды почти по 400 тыс. рублей за штуку, итальянские диваны за 300 тыс. и швейцарские офисные кресла почти за 200 тыс.
Сечин отказалась от добычи нефти в Черном море
27.10.2017
"Роснефть" из-за санкций добровольно приостановила действие лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти в восточной части акватории Черного моря.
Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военным с 1 января
25.10.2017
Президент России Владимир Путин поручил кабину проиндексировать пенсии военным пенсионерам синхронно с остальными категориями, передает ТАСС. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что это возможно. Как уточняет РИА Новости, речь идет об индексации с 1 января.
Дайджест федеральных СМИ
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Коррупционные тайны 51-го арсенала
17.10.2017
Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии.
Дочь разведчика
13.10.2017
Чем занимается и как построила свою карьеру дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ.
Друзья купили Путину яхту "Шеллест"
30.09.2017
Никто не отрицает, что мегаяхта «Шеллест» за полтора миллиарда рублей используется лично президентом России и его ближайшим окружением.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Неочевидный губернатор
8.09.2017
Политологи называют выборы Карелии самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru