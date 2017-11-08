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Курды оставили Сечина без миллиарда долларов
8.11.2017
Позиция Игоря Сечина в вопросе о покупке нефти из Иракского Курдистана стоил «Роснефти» $1 млрд, выплаченный Эрбилю в качестве аванса. В итоге боевых действий и политических катаклизмов курды утратили контроль над нефтяными полями, «Роснефть» потеряла миллиард, а власти Ирака теперь с подозрением смотрят на российских инвесторов, видя в них помощников сепаратистов.

«Роснефть» по контракту с Курдистаном должна была закупать до 70% экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых, в том числе нефть не подконтрольного уже курдам Киркука, следует из интервью главы комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззата Сабера. В июне на ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию («Роснефть» получала в нем до 60%), не раскрыв условий.

Но теперь, по мнению господина Сабера, этот контракт уже невозможно исполнить. В начала октября Ирак с помощью военных восстановил контроль над Киркуком — одной из основных нефтяных провинций страны. Она находилась в последние годы под контролем курдов, но формально не входит в состав автономии Курдистана. Также центральное правительство заняло спорные территории около Мосула в провинции Найнава. Так Багдад отреагировал на референдум о независимости Иракского Курдистана, на котором 93% голосовавших высказались за отделение от Ирака. В результате конфликта в Киркуке добыча на месторождениях там снизилась, а курды потеряли контроль над поставками этой нефти (идет по нефтепроводу в турецкий Джейхан).

В итоге, по словам Иззата Сабера, экспорт нефти из Курдистана сократился с 700 тыс до 200 тыс баррелей в сутки.
«Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном»,— считает чиновник. Собственная добыча Курдистана без учета Киркука составляет как раз примерно 250 тыс баррелей в сутки.

В рамках контракта на поставку нефти, по словам господина Сабера, «Роснефть» уже заплатила Эрбилю $1 млрд аванса, который курды направили на погашение долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas. Всего «Роснефть» в рамках контракта на покупку нефти собиралась заплатить Эрбилю $3 млрд, из которых $1 млрд курды должны были вложить в строительство газопровода до Джейхана, а еще $1 млрд — в разработку пяти месторождений, куда «Роснефть» должна была войти (компания объявила об этом 19 октября). Речь идет о соглашениях по поводу раздела продукции (СРП) в отношении пяти блоков — Avana, Bey Hasan, Miran, Ain Zalah и Bagwan. Но с разработкой блоков, которые входят в периметр соглашения, по словам Иззата Сабера, также возникли вопросы, так как три из пяти участков теперь находятся под контролем иракских военных, а не правительства Курдистана.

При этом власти Ирака уже не раз заявляли, что считают контракт между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» незаконным. Как сообщил во вторник представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад, «любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и Министерством нефти Ирака, является незаконным». По его словам, «нам неинтересен этот контракт, его детали, мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем».

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