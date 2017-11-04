Двоюродный племянник Путина нажил состояние в $573 млн.

Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Михаил Шеломов, обладатель состояния в 573 миллиона долларов и виллы в природоохранной зоне Сочи, живет на улице Глухарская на окраине Санкт-Петербурга в квартире стоимостью немногим более 18 миллионов рублей, говорится в продолжении расследования телеканала "Дождь", посвященного состоянию богатого путинского родственника.





Как отмечает телеканал, кадастровая стоимость таунхаусов на Глухарской улице - 18,3 миллиона рублей, что примерно соответствует доходу Шеломова за 3,5 дня. Этой квартирой Шеломов владеет с 2004 года и живет там вместе со своей семьей.

Компании двоюродного племянника Путина владеют 12,47% акций страховой компании "Согаз", 8,4% акций банка "Россия", офисным зданием в Санкт-Петербурге и роскошной четырехэтажной виллой в Сочи. Это принесло ему более 2 млрд рублей чистой прибыли в прошлом году, что соответствует среднему доходу в 5,5 миллиона рублей в день.





"Новая газета" в июне опубликовала расследование о близких к президенту РФ людях, из которого следовало, что Шеломов с 2000-х годов работал главным специалистом в петербургском офисе государственного "Совкомфлота", который занимается морской транспортировкой нефти и нефтепродуктов.





Как подчеркивало издание, люди на такой должности в среднем получают 40,5-42 тысячи рублей в месяц. В "Совкомфлоте" в ноябре сообщили, что Шеломов последние четыре месяца не работает в этой группе.



