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Руководство «Газпрома» премировало себя на 2,1 млрд рублей
18.11.2017
Согласно подсчетам «Интерфакса», чистый убыток  ОАО «Газпром» за 9 месяцев текущего года составил 9,2 млрд рублей или $158 млн. Поквартально "Газпром" время от времени демонстрировал отрицательные показатели и ранее, однако растущего убытка по итогам полугодия, 9 или 12 месяцев (так же как и квартала) в компании не было со времен экономического кризиса 1998 года.

Официальная публикация поквартальной отчетности еще не появилась, однако уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" обнародовано сообщение ОАО "Газпром" о стоимости чистых активов на 30 сентября - 10,214 трлн рублей. Для сравнения, по состоянию на 30 июня 2017 этот показатель составлял 10,241 трлн рублей. Таким образом, за последний квартал стоимость активов сократилась на 26,6 млрд рублей.

Существенный скачок трат концерна произошел по статье "прочие расходы", указывает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков: год назад на эти не детализированные траты уходило 47 млрд рублей, а в за 9 месяцев текущего - 387 млрд рублей. С помощью непрозрачных статей расходов команда Алексея Миллера  выводит деньги концерна, как правило под видом благотворительных акций.

Согласно внутренним документам «Газпрома», которые оказались в распоряжении Bloomberg, руководство госкомпании на фоне падения показателей приняло решение об увеличении расходов на благотворительные цели на 60%. Общая сумма благотворительных трат составит 26,3 млрд рублей.

По данным агентства, большая часть денег пойдет на сеть патриотических парков «Россия - Моя история» и на поддержку любительского спорта в Иркутске. Ранее монополия построила в городе водноспортивный комплекс.

Bloomberg отмечает, что траты российского «Газпрома» на благотворительность сравнялись с расходами на аналогичные цели американской компании ExxonMobil, однако последняя обходит российскую госкомпанию по капитализации в 7 раз.

Одновременно с этим доходы членов правления «Газпрома» за девять месяцев текущего года выросли на 0,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Топ-менеджеры компании получили за 9 месяцев 2017 года вознаграждение в размере 2,137 миллиарда рублей, сообщила компания в финансовом отчете по РСБУ.

По сравнению с прошлым годом заработок топ-менеджеров газовой монополии остался практически без изменений (+ 8 млн рублей), а по сравнению с 2015 годом увеличился на 22%, или на 397 млн. рублей.

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