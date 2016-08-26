Руководители СК брали взятки часами

В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета,

арестованных

19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов. Об этом журналистам агентства

РИА "Новости"

рассказал источник в правоохранительных органах. Кто именно является хозяином коллекции - не уточняется.

"Силовики в ходе обысков в рамках дела о получении взяток обнаружили у высокопоставленных сотрудников СК России 70 тысяч евро, 30 тысяч долларов и коллекцию часов на 500 тысяч евро. Обыски прошли в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении агентства.

Федеральная служба безопасности РФ 19 июля сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении ряда сотрудников СК РФ по фактам превышения полномочий и получения взяток от представителей криминального сообщества. Обыски проводились по месту жительства и работы подозреваемых.

В тот же день Лефортовский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Александра Ламонова до 15 сентября. Также по данному делу под стражу были взяты другие фигуранты дела - руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров.

В ФСБ сообщали, что следователей подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток от представителей криминального сообщества. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что задержания связаны с недавним арестом криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. 13 июля Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест до 15 августа.