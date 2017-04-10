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Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Двадцативосьмилетняя дизайнер Анастасия Задорина прервала 15-летнюю монополию группы Bosco Михаила Куснировича на выпуск одежды для российских олимпийцев. В феврале она выиграла право одевать российскую сборную в течение восьми лет и после подписания контракта, возможно, будет платить Олимпийскому комитету России (ОКР) около $10 млн в год.
Найдутся ли у дочки руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковника Михаила Шекина такие средства? Как выяснили «Ведомости», Задорина вместе со своей старшей сестрой, 35-летней Юлией Тихомировой, уже 10 лет занимается бизнесом. Среди их партнеров оказались участники списка Forbes и бывшие офицеры контрразведки.
До недавнего времени Задорина и Тихомирова были известны лишь как постоянные участницы модных шоу и светских событий. Все изменилось в феврале 2017 г., когда компания «За спорт» Задориной неожиданно стала лицензиатом ОКР в категории «одежда». Контракт пока не подписан, его финансовые условия в ОКР не раскрывают.
Но Куснирович рассказывал «Коммерсанту», что у него комитет запросил за продление сотрудничества 650 млн руб. в год. Представитель комитета отказался комментировать эту оценку, заявив лишь, что предложение Задориной оказалось наилучшим. Сама Задорина контракт не комментирует.
Сотрудничество с ОКР станет логичным продолжением бизнес-карьеры молодого дизайнера, заработавшей себе имя в индустрии и опыт в производстве спортивной формы, считает ее знакомый. Правда, судя по всему, больших денег модные проекты ей пока не приносят. Выручка основной компании Задориной, «За групп», в 2015 г. составила 638 000 руб., убыток – 86 000 руб. (здесь и далее – данные СПАРК). Занимающаяся спортивной формой компания «Экипспорт» при выручке за 2013 г. в 53,5 млн руб. получила чистую прибыль в 4 млн руб. Более свежих данных нет.
О биографии и карьере сестер Задориной и Тихомировой проще всего судить по их интервью глянцевым журналам. Сестры неоднократно рассказывали, что сначала папа – более 10 лет прослуживший в посольстве СССР в Берлине и генеральном консульстве России в Бонне – был против их увлечений и отказывался поддерживать хобби дочек. Тихомирова, которую родители видели врачом, выбрала германистику в Боннском университете. В 22 года ей пришлось стать менеджером в компаниях, торговавших продуктами. Но после того, как ее отец стал президентом подконтрольного структурам ФСБ волейбольного СК «Динамо» из Москвы, Тихомирова стала коммерческим директором домашней арены клуба – Дворца спорта.
Завхоз ФСБ Михаил Шекин - заботливый отец.
Дизайнер Анастасия Задорина получила широкую известность осенью 2014 года, когда на пике противостояния между Россией и Западом из-за событий на Украине организовала на Цветном бульваре в Москве раздачу патриотических футболок в обмен на импортные вещи. На футболках, в частности, были надписи «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «В гробу я видел ваши санкции».
Помимо бизнеса, связанного с одеждой и спортивной экипировкой, Задорина совместно с известным ресторатором Александром Раппопортом в 2016 году открыла ресторан «Латинский квартал», позже переименованный в севичерию Latinos. Кроме того, Анастасия вместе с подругой, женой бывшего разведчика, экс-советника ФГУП «Ростэк» Александрой Романовой занималась импортом роз из Эквадора. Анастасия Задорина — основной владелец охотохозяйства «Лось», которым ранее управляла ФСБ России. Компании принадлежит более 109,5 тысячи гектаров охотничьих угодий в Переславском районе Ярославской области.
Ранее издание «Медуза» сообщало, что с лета 2016 года Задорина работает еще и заместителем гендиректора холдинга «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех». Там она курирует связи с общественностью и несколько крупных потребительских проектов — в частности, создание «русского айфона».
В конце 2016 года Анастасия Задорина снялась в новом клипе Стаса Михайлова на песню «Там, за горизонтом» (и изготовила для него костюмы), а компания «Za Sport» выступила одним из спонсоров его концерта в «Олимпийском».
Старшая дочь генерал-полковника Шекина, 35-летняя Юлия Тихомирова, занималась девелопментом, а также ресторанным и фармацевтическим бизнесом. Бывший муж Тихомировой, Иван, в 2014 году был совладельцем гостиницы Sport Inn в Адлере. В 2014 году ФСБ заплатила 19 млн рублей за проживание в отеле во время Олимпиады. По данным «Ведомостей», благотворительный фонд «Сафмар» Михаила Гуцериева выделил 100 млн рублей на строительство волейбольных площадок в центре «Волей град» под Анапой, совладелицами которого являлись структуры Ивана и Юлии Тихомировых.
Также эти самые структуры занимались строительством отелей и спорткомплексов в Суздале, Анапе и Адлере, получая помощь известных компаний и фондов вроде фонда «Ренова» Виктора Вексельберга, причем некоторые из них оказывали им содействие на безвозмездной основе.
Несколько лет назад Юлия Тихомирова также инвестировала в фармацевтику, приобретя пакет акций компании «Наносистема». В 2013 году «Наносистема» стала одной из десятка компаний, с которой Минпромторг заключил контракт на доклинические исследования водосовместимых наноразмерных форм рифабутина по федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 г.». На исследования «Наносистема» получила 31 млн руб.
По информации «Ведомостей», сейчас Юлия Тихомирова владеет компанией, управляющей элитным комплексом Royal Bar на Ленинградском шоссе в Москве, в который входят ресторан, собственный пляж с бассейном, волейбольной и детской площадками, пристанью для яхт и шатрами. Кроме того, она возглавляет коммерческий департамент дворца спорта «Динамо». Вместе с сестрой структуры Тихомировой выступают в качестве совладельца двух баз отдыха с охотугодьями площадью 117 900 га.
Служба обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности России — структурное подразделение ФСБ РФ. В ее составе несколько управлений — финансово-экономическое, материально-технического обеспечения и капитального строительства. Служба закупает для ФСБ практически все — от квартир, машин и катеров до одежды, ей также принадлежат медицинские учреждения ведомства.
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