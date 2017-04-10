Бизнес завхоза ФСБ

Двадцативосьмилетняя дизайнер Анастасия Задорина прервала 15-летнюю монополию группы Bosco Михаила Куснировича на выпуск одежды для российских олимпийцев. В феврале она выиграла право одевать российскую сборную в течение восьми лет и после подписания контракта, возможно, будет платить Олимпийскому комитету России (ОКР) около $10 млн в год.





Найдутся ли у дочки руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковника Михаила Шекина такие средства? Как выяснили «Ведомости», Задорина вместе со своей старшей сестрой, 35-летней Юлией Тихомировой, уже 10 лет занимается бизнесом. Среди их партнеров оказались участники списка Forbes и бывшие офицеры контрразведки.





До недавнего времени Задорина и Тихомирова были известны лишь как постоянные участницы модных шоу и светских событий. Все изменилось в феврале 2017 г., когда компания «За спорт» Задориной неожиданно стала лицензиатом ОКР в категории «одежда». Контракт пока не подписан, его финансовые условия в ОКР не раскрывают.





Но Куснирович рассказывал «Коммерсанту», что у него комитет запросил за продление сотрудничества 650 млн руб. в год. Представитель комитета отказался комментировать эту оценку, заявив лишь, что предложение Задориной оказалось наилучшим. Сама Задорина контракт не комментирует.





Сотрудничество с ОКР станет логичным продолжением бизнес-карьеры молодого дизайнера, заработавшей себе имя в индустрии и опыт в производстве спортивной формы, считает ее знакомый. Правда, судя по всему, больших денег модные проекты ей пока не приносят. Выручка основной компании Задориной, «За групп», в 2015 г. составила 638 000 руб., убыток – 86 000 руб. (здесь и далее – данные СПАРК). Занимающаяся спортивной формой компания «Экипспорт» при выручке за 2013 г. в 53,5 млн руб. получила чистую прибыль в 4 млн руб. Более свежих данных нет.





О биографии и карьере сестер Задориной и Тихомировой проще всего судить по их интервью глянцевым журналам. Сестры неоднократно рассказывали, что сначала папа – более 10 лет прослуживший в посольстве СССР в Берлине и генеральном консульстве России в Бонне – был против их увлечений и отказывался поддерживать хобби дочек. Тихомирова, которую родители видели врачом, выбрала германистику в Боннском университете. В 22 года ей пришлось стать менеджером в компаниях, торговавших продуктами. Но после того, как ее отец стал президентом подконтрольного структурам ФСБ волейбольного СК «Динамо» из Москвы, Тихомирова стала коммерческим директором домашней арены клуба – Дворца спорта.









Завхоз ФСБ Михаил Шекин - заботливый отец.





Дизайнер Анастасия Задорина получила широкую известность осенью 2014 года, когда на пике противостояния между Россией и Западом из-за событий на Украине организовала на Цветном бульваре в Москве раздачу патриотических футболок в обмен на импортные вещи. На футболках, в частности, были надписи «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «В гробу я видел ваши санкции».



