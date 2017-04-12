Бастрыкина поймали на плагиате

Первый номер журнала «Следствием установлено» вышел в начале апреля. Это издание зарегистрировано как СМИ, его учредитель — Московская академия Следственного комитета. Пресс-служба СК пояснила, что издание рассчитано на широкую публику и будет рассказывать «об эффективных формах организации следствия, о неординарных способах и комбинациях, используемых для раскрытия особо сложных и опасных дел, вызвавших общественный резонанс».





Одним из таких резонансных дел, удостоившихся публикации в первом номере журнала, стала история поимки «ангарского маньяка». Автор этой статьи — проректор Московской академии СК Василий Бычков. В работе содержатся ссылки на многие использованные источники, но среди них нет статьи Марка Дейча, опубликованной в «Московском комсомольце» в январе 2002 года. При этом Бычков абзац за абзацем заимствовал текст Дейча, внося небольшие изменения. Если бы автор журнала «Следствием установлено» каждый раз ссылался на первоисточник, то статья Дейча упоминалась бы после каждого второго абзаца.



