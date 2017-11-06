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Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
В результате масштабной утечки данных из юридической компании Appleby стали известны имена бенефициаров тысяч и тысяч офшоров мира. Среди этих имен оказалось и имя Марины Сечиной, бывшей супруги одного из самых влиятельных людей России.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby, в котором были данные о владельцах тысяч офшоров. Süddeutsche Zeitung поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами.

С Малой Бронной — на Большой Кайман

Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом. Декларация госслужащего Сечина за 2008–2010 годы показывает, что у его супруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году она получила 9 млн рублей. Доходы самого Игоря Сечина в то время были еще меньше: по 4 млн рублей в 2009–2010 годах и 3 млн — в 2011 году.
Бывшие супруги, по словам знакомых, сохранили хорошие отношения. Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти».

Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов. А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором.

В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в столице островов — Джорджтауне: Большой Кайман, 75 Форт Стрит, всего в двухстах метрах от моря и причалов для небольших лодок.

В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной. В этом здании на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 133 кв. м., которая, по данным Росреестра, действительно принадлежит человеку, чье имя полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством бывшей супруги Игоря Сечина.

Наследник кофейной империи

Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи.

Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина. Как говорилось в презентации девелоперского проекта Майнла, ему нужны были «отборные инвесторы», способные выложить десятки миллионов евро.
Но если Майнл — наследник богатого австрийского рода, то Сечина в то время являлась бывшей женой российского вице-премьера, который все предыдущие годы провел на госслужбе. Откуда у нее могли взяться деньги для инвестиций?

Юлиус Майнл не первый раз занимался российской недвижимостью. Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве. Были также другие торговые центры в Польше, Турции и Чехии. В начале 2000-х Майнл вывел этот холдинг на австрийскую биржу и собрал с инвесторов больше 4 млрд евро. Но в кризисный 2007 год его акции стремительно обрушились в цене. Недовольные вкладчики подняли скандал, и в 2008 году холдинг пришлось продать.

А спустя год, в 2009-м, Майнла арестовали. Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро.

Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину.

Схема «Серого Шакала»

Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости. Майнл хотел на этом сыграть и придумал гораздо более изощренный способ для инвестиций в Россию и Восточную Европу.

В архиве Appleby есть схема Майнла, а также презентация 2011 года для инвесторов. Идея была такой: на Британских Виргинских островах была создана фирма Gray Jackal Limited («Серый шакал»), принадлежавшая Майнлу. Поначалу она полностью владела мальтийской компанией Fulcrum Ltd, «платформой для инвестиций на развивающихся рынках» и, в частности, в российскую недвижимость.

Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.

А тем временем, как говорилось в презентации, «отборные инвесторы» должны были получить предложение вложить деньги в Fulcrum. Фирму Сечиной регистрировали на Кайманах как раз для того, чтобы она стала таким «отборным инвестором».
В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Сечина. Но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро.

«Политически значимое лицо»

В Appleby знали о том, кто такая Марина Сечина. Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом».

К таким лицам относятся бывшие и действующие чиновники, руководящие работники госкомпаний, политики и люди, близкие к власти. Родственники и даже друзья госслужащих тоже относятся к «политически значимым лицам». Бывшие супруги тоже входят в этот список.

Бизнес людей из этого списка должен проверяться особо тщательно. Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

В документах Appleby Сечину отметили как «политически значимое лицо», выяснив, что она была связана со вторым по влиятельности человеком в России. Однако, судя по документам, вопросом о происхождении ее средств никто не задавался.

После того, как выяснилось, что Сечина — «политически значимое лицо», которое нужно особо тщательно проверять, ее фирму в проекте Майнла заменили на еще более непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Судя по документам Appleby, Майнл был лично осведомлен о происходящем и сам принимал участие в решение этого вопроса. Во время замены фирмы Сечиной на траст он распорядился подождать с подписанием окончательных документов, пока он сам не скажет об этом.

Summit Trustees (Cayman) Limited расположен на Большом Каймане на Вест Бей роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом центре «Букингемская площадь» между салоном красоты и ликеро-водочным магазином «Большой папа». Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц.

Бизнес с нуля
 
Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом — телекоммуникациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой.

Некоторые бизнесы Сечиной пересекались с интересными людьми. Так, «дочка» подконтрольной Сечиной фирмы «Фобос» владела несколькими предприятиями по разведению птицы в Вологодской области. Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите. Имя Лобанова прозвучало вместе с именем бывшего главного таможенника страны Андрея Бельянинова, когда в их домах провели обыски в 2016 году.

В собственности Сечиной больше половины «Регионагросоюза», торгующего пищевыми маслами и жирами. Как выяснила «Новая», партнер Сечиной в этом бизнесе — «дочка» компании «Регионснаб», которая поставляет бурильные и обсадные трубы, химическую продукцию, буровые установки и оборудование. На сайте «Регионснаба» сказано, что среди клиентов компании — «Роснефть» и ее предприятия.

Сечина также владеет фирмой «Арена». Как выяснила «Новая», «дочке» последней в 2013 году принадлежала половина «Р-Синдиката», который занимается ресторанным бизнесом. У него интересная история. Раньше им владел «Ресторанный синдикат» Кирилла Гусева (известный своими ресторанами «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

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