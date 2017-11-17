Генерала ФСО отправили на нары

Знаменский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику службы охраны на Кавказе ФСО РФ генерал-лейтенанту Геннадию Лопыреву. Он был признан виновным в получении взяток на 6,2 млн руб. от руководителей строительных компаний, получивших подряды на работы на объектах ФСО в Сочи. Суд назначил Геннадию Лопыреву десять лет колонии строгого режима и штраф 150 млн руб. Генерал вины так и не признал, защита пыталась добиться его оправдания и теперь будет обжаловать приговор.





Дело бывшего начальника службы охраны на Кавказе ФСО Геннадия Лопырева Знаменский гарнизонный военный суд (занимается делами военнослужащих РВСН и ФСО) рассматривал на выездном заседании в Краснодаре. В ходе прений сторон, которые прошли в начале этой недели, прокуратура просила суд признать генерала виновным по всем эпизодам обвинения и приговорить к десяти годам строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Гособвинитель посчитал, что вина подсудимого доказана материалами следствия и показаниями свидетелей.





Адвокат отметил, что суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и госнаград. После вступления приговора в силу, с имущества родственников Лопырева будет снят обеспечительный арест. Ранее по делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, а также участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mersedes Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом площадью 32 кв. метра. Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра. При этом под арестом останутся 6 млн рублей, арестованные на счету генерала. Вопрос об их судьбе будет реше н позже.





В свою очередь, защита Геннадия Лопырева заявляла, что предъявленное ему обвинение незаконно и необоснованно. Свою позицию адвокаты мотивировали тем, что контракты со строительной организацией ООО «Альянс XXI век» от имени ФСО заключал не сам генерал Лопырев, а его заместитель Юрий Жилин (умер от рака осенью 2016 года). Защита отмечала, что из показаний руководителя ООО «Альянс ХХI век» Дмитрия Кирюшина следует, что каких-либо требований о передаче денежных средств в качестве взятки для Геннадия Лопырева как до подписания указанных контрактов, так и после никто не выдвигал.





Более того, подчеркнули адвокаты, вопреки версии обвинения в суде господин Кирюшин сообщил, что требование о передаче банковской карты с денежными средствами поступило от Юрия Жилина после того, как был заключен госконтракт 2012 года, причем требование Юрия Жилина, намекавшего на заключение контрактов в будущем, он выполнил сразу. При этом Юрий Жилин, по словам свидетеля, не назвал ни имени, ни фамилии лица, которому предназначались деньги, ни какую сумму в целом необходимо будет передать. В дальнейшем, по словам свидетеля, Юрий Жилин сообщал ему лишь размер очередной суммы, которую нужно было зачислять на банковскую карту. По данным защиты, всего было семь требований о переводе денег, но при этом ни разу имя Геннадия Лопырева не прозвучало. Согласно материалам дела, отметила защита, все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным. Адвокаты Геннадия Лопырева также сообщили суду, что предприниматель Кирюшин встречался с их подзащитным после смерти Юрия Жилина несколько раз и генерал ни разу не выдвигал каких-либо финансовых требований.





В суде была также допрошена гендиректор другой строительной компании — ООО «Козерог» — госпожа Дохова. По ее словам, Юрий Жилин сообщил ей, что если она рассчитывает на заключение контрактов в будущем, то должна перечислять ему денежные средства через карту Альфа-банка. В дальнейшем, по ее словам, Юрий Жилин сообщал ей сумму, которую предпринимательница должна была каждый раз зачислять на карту.





В итоге защита просила оправдать генерала, поскольку, по ее убеждению, никаких доказательств его причастности к получению денег от строителей в уголовном деле нет. В нем, отмечали адвокаты, отсутствуют даже данные о кредитных карточках — их не нашли в московской и петербургской квартирах Геннадия Лопырева. Единственное, что удалось тогда обнаружить сыщикам, — 1,5 млн руб., спрятанных в носках генерала.





Напомним, Геннадий Лопырев был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года в своем рабочем кабинете в Сочи (улица Фурманова, 10). В тот же день его этапировали в Москву, где следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ, а 94-й гарнизонный военный суд арестовал его. Проверку генерала Лопырева, по данным источников “Ъ”, инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года вместо Евгения Мурова.





По итогам следствия генералу Лопыреву инкриминировали два эпизода получения взяток в 2012–2014 годах — за предоставление подрядов на ремонт и строительство объектов ФСО на территории Сочи. Один связан с получением от строителей в общей сложности 3 млн руб., а второй — 3,2 млн руб. (всего взяткодатели 17 раз зачисляли деньги на карты). В обоих случаях Геннадий Лопырев, по версии следствия, получал средства как непосредственно от гендиректоров ООО, так и посредников. По версии следствия, Юрий Жилин при этом требовал их от строителей якобы для Геннадия Лопырева.





В итоге Знаменский гарнизонный суд, выслушав все стороны, счел версию следствия доказанной. Защита намерена и далее добиваться оправдательного приговора для генерала.



