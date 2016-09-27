Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО

Июльские конкурсы в комитете по строительству начались с демпинга. Малоизвестный «Антарес», до сих пор не работавший на рынке городского заказа, предложил Смольному скидку в 50% и выиграл один за другим сразу три тендера стартовой

стоимостью миллиард

. Компании достался подряд на достройку школы на 825 мест на улице Бадаева, детского садика в Рыбацком и троллейбусной линии на Ленинском проспекте.

«Там нечего достраивать. Детский сад можно сдать уже к марту следующего года», – уверенно сообщили в «Антаресе» после победы в конкурсе.

Подрядчик обещал Смольному сэкономить полмиллиарда рублей. И в кулуарах уже велись разговоры о новых контрактах с компанией, о строительстве социального жилья на городских участках в районе Софийской улицы и Кронштадта.

В один момент ситуация перевернулась. Как оказалось, «Антарес» проложил дорожку в Смольный прямиком из... следственного изолятора. Формально, по данным базы СПАРК, компанию контролирует Юлия Павлова. Однако она открестилась: «Я не имею к этому никакого отношения». И попросила не расспрашивать о деталях. Фактически фирму курирует ее супруг — Андрей Павлов. А он уже почти год находится под арестом.

Весть о том, что Андрей Павлов находится под арестом, стала для чиновников сюрпризом. В прошлом году он захаживал в Смольный, представляясь советником экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова.

1 сентября прошлого года «Коммерсантъ» сообщил об аресте Андрея Павлова. Его, директора по развитию компании «Росземснаб», заподозрили в крупном мошенничестве. Компания без каких-либо прав на землю начала строить коттеджный поселок «Монте-Кристо», заявило следствие. Как результат, 35 покупателей остались и без домов, и без участков. Ущерб оценили в 31 млн рублей.

Землю в 24 га под первую очередь «Монте-Кристо», по итогам торгов, арендовал петербургский подрядчик «Оптима-строй». Однако межевать надел и строить дома меньше чем через год начал «Росземснаб». Компания открыла рекламную кампанию, предъявив будущим дольщикам договор с «Оптима-строй» на уступку земли. Стройка началась. А спустя еще несколько месяцев «Оптима-строй» пожаловалась в полицию, что подобных бумаг не подписывала. В 2015 году она добилась признания всех разрешений недействительными.

Андрей Павлов подозрения в мошенничестве отвергает. «Все договоры были заключены, разрешения получены», – говорит он. В 2014 году совладельцем «Оптима-строй» был Виктор Кожокарь. «Он был моим партнером», – утверждает Андрей Павлов. Теперь к «Оптиме» поданы иски о банкротстве, Кожокарь руководит петербургскими структурами компании «Интеко» Микаила Шишханова. Куда исчезли 35 млн, остается неясным.

Впрочем, и у самого Андрея Павлова есть полезные знакомства. Андрей Павлов — выходец из Екатеринбурга. Первые шаги в бизнесе ему помогла сдела партия «Справедливая Россия».

В 2009 году под ее брендом он открыл на Урале сеть социальных магазинов. «Справедливые» магазины украшали символика и флаги справороссов, а продавщицы за прилавками отвешивали в партийных жилетках колбасу. Андрей Павлов в своем блоге называл Миронова «дядей Сережей». А его мать, и совладелица сети, Ирина Павлова давала интервью местной прессе: «Мы обратились к Сергею Миронову за помощью. Я знаю его уже двадцать лет, еще по работе в Монголии. Он не отказал».

В том же году Павлов получил статус советника председателя партии и даже организовал открытие общественной приемной Миронова в Екатеринбурге.

Правда, спустя год магазины закрылись, а Андрей Павлов из Екатеринбурга уехал, не рассчитавшись с поставщиками и владельцами помещений. В 2010 году фирма Павлова «Сеть магазинов «Для людей» перерегистрировалась в Петербурге.

Еще через год, в 2011-м, Андрей Павлов официально лишился статуса советника Сергея Миронова. Однако отказался сдавать удостоверение, ранее сообщали в «Справедливой России». В письме дольщикам «Монте-Кристо» Сергей Миронов назвал Павлова «аферистом». «Много лет назад как сыну своих знакомых еще по своей работе в Монголии в 80-е годы я ему помог... о чем сильно жалею», – признался он.

Тем не менее, насколько известно «Фонтанке», Андрею Павлову удалось познакомиться с чиновниками Смольного лично, еще до заключения в СИЗО. Им он отрекомендовался именно советником Миронова.

Юлия Павлова, в свою очередь, заявила, что ее супруг не находится в СИЗО, и попросила ей больше не звонить.

Арест в 2015-м – не первое задержание для Андрея Павлова. В 2001 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статьям 105, ч. 1 («Убийство»), и 222, ч. 1 («Незаконное хранение или ношение оружия»), Уголовного кодекса, указано в информационной базе Верховного суда.