Албин разочаровал губернатора Полтавченко

Миллиардные задолженности перед дольщиками, палаточный лагерь у Смольного, внезапные отключения света зимой и совет петербуржцам самим убирать выпавший снег — вот то, чем запомнится горожанам вице-губернатор Игорь Албин (Слюняев). В Смольном заговорили о грядущей отставке чиновника накануне выборов.

Похоже, лимит доверия к Албину исчерпан окончательно. Если раньше неудачливый чиновник, постоянно подчёркивающий свою набожность и цитирующий Библию на выездных совещаниях, вызывал у горожан усмешку, то теперь Албин вызывает скорее раздражение и становится опасным балластом для города.

6 ноября 2015 года около 1200 домов и 24 тыс. жителей Петербурга остались без света из-за сбоя в работе Автовской и Первомайской ТЭЦ. Днём ранее в зону отключения попали пять районов Петербурга, на отключение света пожаловались более 17 тысяч горожан. Албин торжественно пообещал наказать виновных, но никаких реальных наказаний за этим не последовало, и ситуацию замяли. Зато позже Албин занялся своим любимым делом — поднял тарифы на городской транспорт. За любовь к повышению тарифов чиновника в своё время раскритиковал даже Владимир Путин.

21 июля грянул новый скандал — стало известно, что малоизвестная до сих пор строительная компания «Антарес» выиграла один за другим сразу три тендера на достройку городского жилья на общую сумму в миллиард рублей.

Вскоре выяснилось: руководство «Антареса» находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Де-факто фирму курирует некто Андрей Павлов. А он уже почти год находится в СИЗО. Павлова подозревают в крупном мошенничестве. Компания без каких-либо прав на землю начала строить коттеджный поселок «Монте-Кристо», заявило следствие. 35 покупателей остались и без домов, и без участков. В 2001 году Павлов получил свой первый срок — Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статьям 105, ч. 1 («Убийство»), и 222, ч. 1 («Незаконное хранение или ношение оружия»).

В прошлом у Павлова — скупка земель под застройку через Фонд реформирования жилищного строительства (Фонд РЖС), где в попечительском совете состоял Игорь Албин, тогда — Игорь Слюняев.

Если раньше промахи Албина можно было списать на внешние обстоятельства, то теперь их накопилось слишком много, и в некоторых из них, похоже, будет разбираться прокуратура. Источник в Смольном сообщает, что накануне выборов губернатор Георгий Полтавченко хотел бы дистанцироваться от нерадивого заместителя и поскорее забыть зимний позор с ЖКХ и сомнительные сделки с тендерами.