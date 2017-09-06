 Rambler's Top100
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
6 СЕНТЯБРЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
"ВИЧ-диссидентом" оказался священник
5.09.2017
10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - сотрудника Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП и настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга. В РПЦ заявили, что ребенка не удалось спасти из-за "сложной формы заболевания", но эксперт опровергает эту информацию.

О том, что погибший ребенок, родители которого отказывались давать ему антиретровирусные препараты, оказался приемной дочерью священнослужителя, сообщил 1 сентября сайт Credo.ru.

Как стало известно ранее, смерть девочки наступила в реанимации детской городской больницы N5, а ее причиной стала терминальная стадия СПИДа. По словам по данным главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина, которого цитирует "Доктор Питер", "у других родителей ребенок жил бы и жил". СМИ сообщали, что родители девочки были "ВИЧ-диссидентами" по убеждениям, но какие именно у них были убеждения, большинство изданий не указывали.

4 сентября председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии Александр Пелин заявил радиостанции "Говорит Москва", что девочке, которая умерла от ВИЧ в Петербурге, оказывалось необходимое лечение. "Он (приемный отец) прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить. Более того, они даже в Германию обращались, у тех врачей консультировались... Я думаю, что тут проблема в запущенности", - рассказал Пелин.
По его словам, ребенка не смогли спасти, "поскольку форма заболевания крайне сложная" и "единого лекарства от ВИЧ сейчас нет". "Я не знаю, откуда вообще взята эта информация, что священник мог не лечить. Это уму непостижимо и не соответствует действительности", - отметил Пелин.

Информацию о том, что у умершей девочки случайным образом оказалась сложная форма болезни, опровергла заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра СПИД, кандидат медицинских наук Елена Орлова-Морозова. В своем Facebook она написала, что не бывает тяжелой формы заболевания у тех людей с ВИЧ, которым своевременно было начато лечение единственно эффективными при ней антиретровирусными препаратами. "Если лечение проводилось чем-то другим и неважно, в Германии или где угодно, - то это нанесение вреда пациенту, так как упускается время для оказания квалифицированной медицинской помощи", - заявила врач.

Напомним, девочка, больная ВИЧ, умерла в Петербурге 26 августа. Ее родители, по данным Евгения Воронина, отказывались лечить ребенка от вируса иммунодефицита по религиозным соображениям. В реанимации весной - летом 2016 года девочка получала антиретровирусные препараты вопреки воле ее родителей, но по возвращении домой снова осталась без лечения и в итоге скончалась.

В Петербургской епархии, комментируя смерть ребенка, осудили ВИЧ-диссидентство. Однако о том, что приемный отец девочки является представителем РПЦ, тогда не упомянули. Позднее Пелин в интервью радиостанции добавил, что, если бы в епархию поступили соответствующие медицинские или судебные заключения, была бы начата проверка и в отношении священника приняли бы меры.

Следственный комитет по Петербургу начал доследственную проверку по факту смерти ВИЧ-положительной девочки.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Медведев уволил главу Росгидромета за внезапность урагана
6.09.2017
После долгих споров о том, кто виноват во внезапности майского урагана, убившего в Москве и области 16 человек и покалечившего еще 200, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил главу Росгидромета Александра Фролова.
Прокурор обнародовал в суде прослушку разговора Сечина и Улюкаева
5.09.2017
Разговоры между экс-министром и главой «Роснефти» прослушивались и записывались, в суде прокурор зачитал расшифровку диалога между Сечиным и Улюкаевым в момент передачи взятки.
Путин одобрил идею ввода миротворцев ООН в Донбасс
5.09.2017
Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Дайджест федеральных СМИ
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (ФОТО)
6.09.2017
Это традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина. Делают их в специальном цеху.
СБУ обвинила Дерипаску в уничтожении ЗАлКа
30.08.2017
Служба безопасности Украины (СБУ) накануне обвинила в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), оказался и президент ранее контролировавшего завод «Русал» Олег Дерипаска.
Африканский провал Потанина
11.08.2017
Чем закончилась экспансия в Африку для «Норильского никеля» и его гендиректора Владимира Потанина.
Иновационная школа жены Грефа
8.08.2017
Позволяет воспитывать потомков главы Сбербанка в однородной социальной среде.
Скрынник легализовала более 70 млн. долларов
8.08.2017
Арест, наложенный на 70 млн швейцарских франков на счетах Скрынник, был снят, а деньги, накопленные экс-министром в швейцарских банках, успешно легализованы.
Темы дня
Рублевка по-петербургски
6.09.2017
Миллиардеры, митрополиты, федеральные и региональные чиновники, ректоры — кого только не объединяет любовь к Финскому заливу и возможность построить на побережье роскошные виллы и жилые дома. По данным Росреестра, в 2009 году компания "Северо-Запад Инвест" арендовала 154 га в Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске. В декабре 2016 года компания заключила с властями соглашение, предполагающее жилищное строительство на данных участках. Долгое время "Северо-Запад Инвест" ассоциировался с богатейшим россиянином по версии Forbes — акционером "Новатэка" и "Сибура" Леонидом Михельсоном. Но весной прошлого года он вышел из проекта. Теперь единоличным владельцем офшора, владеющего наибольшей долей компании, стал ректор Санкт— Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина и совладелец "Фосагро" Владимир Литвиненко.
ВИЧ-диссиденты
31.08.2017
В Петербурге 27 августа умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались лечить его при помощи антиретровирусных препаратов (АТР) из религиозных соображений, сообщает фонд "СПИД.Центр". "ВИЧ-диссидентами" называют людей, не признающих существование вируса иммунодефицита человека и, соответственно, отказывающихся от приема АТР. Особенно опасно такое поведение по отношению к детям, которые не могут самостоятельно принимать решение о необходимости лечения. Из-за деятельности ВИЧ-диссидентов ежегодно умирают десятки ВИЧ-положительных детей.
Экс-сенатор Джабраилов расстрелял уборщицу
30.08.2017
Бывший член Совета Федерации РФ Умар Джабраилов задержан в Москве после стрельбы в отеле Four Seasons в центре Москвы. Его доставили в отделение полиции "Китай-город". В номере бывшего сенатора обнаружили отверстия от пуль. Сообщается, что Джабраилов использовал свой пистолет Ярыгина. Якобы он начал стрелять, когда заказанный ужин ему принесла уборщица, а не официант. В номере 633 гостиницы Four Seasons на Охотном ряду, где был задержал бизнесмен и экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов, обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле. Вещество отправлено на экспертизу.
Уголовное дело режиссера Серебренникова
23.08.2017
В марте 2011 года театральный режиссер Кирилл Серебренников рассказал о своем проекте "Платформа" Дмитрию Медведеву, который тогда еще был президентом, и попросил денег. После этой встречи правительство распорядилось: ежегодно на протяжении трех лет выделять на этот проект по 70 млн рублей в год из бюджета. Всего за три года было выделено 216,5 млн рублей за 2011-2014 годы. После 2014 года деньги на проект правительство больше не давало. Теперь режиссера обвиняют в хищении немалой части этих государственных средств.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru