"ВИЧ-диссидентом" оказался священник

10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - сотрудника Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП и настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга. В РПЦ заявили, что ребенка не удалось спасти из-за "сложной формы заболевания", но эксперт опровергает эту информацию.





О том, что погибший ребенок, родители которого отказывались давать ему антиретровирусные препараты, оказался приемной дочерью священнослужителя, сообщил 1 сентября сайт Credo.ru.





Как стало известно ранее, смерть девочки наступила в реанимации детской городской больницы N5, а ее причиной стала терминальная стадия СПИДа. По словам по данным главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина, которого цитирует "Доктор Питер", "у других родителей ребенок жил бы и жил". СМИ сообщали, что родители девочки были "ВИЧ-диссидентами" по убеждениям, но какие именно у них были убеждения, большинство изданий не указывали.





4 сентября председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии Александр Пелин заявил радиостанции "Говорит Москва", что девочке, которая умерла от ВИЧ в Петербурге, оказывалось необходимое лечение. "Он (приемный отец) прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить. Более того, они даже в Германию обращались, у тех врачей консультировались... Я думаю, что тут проблема в запущенности", - рассказал Пелин.

По его словам, ребенка не смогли спасти, "поскольку форма заболевания крайне сложная" и "единого лекарства от ВИЧ сейчас нет". "Я не знаю, откуда вообще взята эта информация, что священник мог не лечить. Это уму непостижимо и не соответствует действительности", - отметил Пелин.





Информацию о том, что у умершей девочки случайным образом оказалась сложная форма болезни, опровергла заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра СПИД, кандидат медицинских наук Елена Орлова-Морозова. В своем Facebook она написала, что не бывает тяжелой формы заболевания у тех людей с ВИЧ, которым своевременно было начато лечение единственно эффективными при ней антиретровирусными препаратами. "Если лечение проводилось чем-то другим и неважно, в Германии или где угодно, - то это нанесение вреда пациенту, так как упускается время для оказания квалифицированной медицинской помощи", - заявила врач.





Напомним, девочка, больная ВИЧ, умерла в Петербурге 26 августа. Ее родители, по данным Евгения Воронина, отказывались лечить ребенка от вируса иммунодефицита по религиозным соображениям. В реанимации весной - летом 2016 года девочка получала антиретровирусные препараты вопреки воле ее родителей, но по возвращении домой снова осталась без лечения и в итоге скончалась.





В Петербургской епархии, комментируя смерть ребенка, осудили ВИЧ-диссидентство. Однако о том, что приемный отец девочки является представителем РПЦ, тогда не упомянули. Позднее Пелин в интервью радиостанции добавил, что, если бы в епархию поступили соответствующие медицинские или судебные заключения, была бы начата проверка и в отношении священника приняли бы меры.



